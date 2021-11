Tevez: "La verdad que no extraño el fútbol y no sé qué voy a hacer"

Van a ser casi cinco meses desde que Carlos Tevez anunció que se iba de Boca para dejar momentáneamente el fútbol y hasta ahora, el Apache se mantiene alejado del fútbol profesional, aunque sin haber definido si su retiro es definitivo o no.

Sin embargo, este mediodía dio alguna pista de que podría haber terminado su carrera. "Extrañar, la verdad que no extraño. La estoy pasando realmente bien con mi familia", reconoció Carlitos.

"Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese o me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, bueno seguiré. Pero creo que como estoy, cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mio ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro", se sinceró Tevez en F12, por ESPN.

Y puso un claro ejemplo: "Me pasó que el sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y pensaba que si estuviera jugando no podría estar ahí, o llegaba tarde, o si era el resultado que se dio (que Boca perdió con Gimnasia), no llegaba". En ese contexto, Tevez explicó qué sería lo que podría devolverlo a una cancha de fútbol: "Buscar un equilibrio para poder jugar al fútbol pero también ser feliz, no con esa presión que te lleva a la locura de no poder estar con la cabeza al 100% tranquilo".

TEVEZ Y LA CARGA EMOCIONAL DE SU ÚLTIMO TIEMPO EN BOCA

"Lo que me pasó en el tramo final de Boca es que venía cargando con un montón de cosas personales y la verdad es que la fui llevando como un campeón, porque no es fácil tener a tu viejo internado un año, sabiendo que no tenía chance. En los entretiempos por ahí me quebraba o lloraba, y salía al segundo tiempo como si nada. Y eso lo viví solamente yo, mis compañeros y mi familia. Lo que me daba fuerzas era la gente de Boca y mi familia, y que yo me tenía que poner la 10 y la cinta y salir a jugar. Yo también pensaba que era lo que hacía feliz a mi viejo", comentó el Apache.

Y ratificó que su decisión no pasó por algo físico o deportivo: "Por cómo estaba futbolísticamente, no me hubiese retirado. Sigo estando bien, no tengo lesiones de rodillas, tobillos, nada... Siempre jugué los partidos y casi siempre estaba disponible para el técnico de turno. Pero psicológicamente y el fuego, y lo que veía yo a futuro era algo que tenía que estar más del 100%. Hoy anímicamente estoy muy bien, en duelo todavía porque no es algo que del día a la mañana deja de estar. El dolor es cada vez más grande cuando perdes a alguien tan amado como mi viejo".

DÓNDE PODRÍA SEGUIR SU CARRERA CARLOS TEVEZ

"Si hay un futuro es afuera", afirmó el Apache sin dudar. "No voy a jugar en otro club que no sea Boca. Siempre lo digo y mi palabra voy a mantenerlo", sostuvo sobre un hipotético regreso a la actividad profesional.

TyC Sports