Daños colaterales del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: Zaira y su novio, al borde de la separación

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que tiene a la China Suárez como presunta tercera en discordia luego de que la empresaria encontrara chats entre la actriz y el futbolista del PSG, sigue generando daños colaterales. Esta vez, en la pareja de Zaira y el papá de sus hijos, Jakob Von Plessen, quien habría sido “cómplice”, del rosarino.

“En su momento también hubo un conflicto entre Zaira y su marido, porque Wanda y Zaira sospecharían de un momento en que ellas estaban en París, y se fueron en avión privado a pasar unos días solas a Milán, y los maridos se quedaron”, dijo el sábado en Polino Auténtico Amalia Granata.

Luego explicó que de ese viaje entre las hermanas “sale la posibilidad de que el marido de Zaira haya sido cómplice de estos mensajes, y también sospechan que ahí pudo haber habido un encuentro”. Más tarde, fue contundente respecto al papá de Malaika y Viggo. “El marido de Zaira habría sido cómplice, lo cubrió como cuñado, y ellas dos sospechaban esto”.

Por su parte, Marcelo Polino, amigo íntimo de la China Suárez a quien incluso ella le dio en exclusiva la noticia de que estaba embarazada de Magnolia, sostuvo: “Eso te lo firmo, no hubo encuentro”.

En diálogo con Paparazzi, allegados a la pareja dijeron que “no se van a separar pero el fin de semana la pasaron feo”. “Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”, detallaron.

Todo parecía estar más tranquilo entre Wanda y Mauro, pero en las últimas horas volvieron a sonar los rumores de crisis luego de que la mayor de las Nara se tomara un avión según publicó en su cuenta de Instagram. Ángel de Brito dijo que su destino era Milán.

El conductor de Los ángeles de la mañana agregó que Wanda viajó sola y no acompañada por sus hijos. Es que la última vez que abandonó París con Francesca e Isabella -sus hijas con el futbolista- fue en plena crisis marital. Ella, por su parte, no brindó mayores detalles sobre sus días fuera de la capital francesa. Así como tampoco se sabe cuándo planea regresar.

A su vez, eliminó de su cuenta de Instagram las fotos que tenía con su marido, con quien la semana pasada celebró el cumpleaños número cinco de su hija menor, Isabella. Incluso la carta en la que daba detalles de los motivos que la habían llevado a reconciliarse con el delantero con quien está en pareja desde hace siete años.

Por su parte, tras el escándalo Eugenia la China Suárez regresó a Buenos Aires tras estar casi dos meses en Madrid filmando una película. La ex Casi Ángeles había viajado con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Durante los primeros días luego de que se supiera que había chateado con Icardi, se rumoreó que salía con Nicolás Furtado, pero de inmediato él se abrió y publicó en sus redes una foto de Ester Expósito, la joven actriz española con quien también se lo vinculó.

Tras el escándalo, la actriz contó su versión de los hechos: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

“Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, continuó, en lo que sería una referencia para el comienzo de su relación con Benjamín Vicuña.

