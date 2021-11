Conmemoraron el día contra los abusos sexuales

Se conmemoró ayer el día Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales en las Infancias y Adolescencias. Corrientes participó de la convocatoria con una marcha y una actividad cultural.

“Los abusos en niños son más frecuentes de lo que uno cree, lamentablemente.

La propuesta es entregar peticiones a ciertos organismos estatales que consideramos esenciales para dar una respuesta efectiva a las necesidades de los sobrevivientes”, explicó la abogada Andrea Quincose durante la actividad.

Los petitorios fueron entregados en la Legislatura, Ministerio de Educación, Superior Tribunal de Justicia y, por último, a los Juzgados de Instrucción.

“Por el temor de no denunciar y por la dificultad de hablar sobre un tema tan disruptivo en la vida de una persona es que varios de estos casos no llegan a una resolución. Hay muchas causas que no tienen resolución por un sistema que es ineficaz”, consideró Quincose en comunicación con Sudamericana.

Por otro lado, durante la tarde se realizó una actividad de sensibilización en la plaza Cabral, con intervensiones musicales y artísticas.

El 11% de las mujeres de 18 a 49 años en Argentina declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Es decir que, al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Unicef.

