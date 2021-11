El emotivo mensaje de Julieta Prandi a Emanuel Ortega a un año de confirmar la relación

Julieta Prandi y Emanuel Ortega están viviendo una historia de amor digna de una novela. A un año de haberse encontrado, la modelo y conductora junto al hijo de Palito se fueron unos días a descansar a Cafayate, y las postales románticas, que marcan lo bien que la están pasando se multiplican. “Y un día te das cuenta que la vida es eso. Un viaje al presente que sólo necesita que estés presente. Gracias Emanuel por darme todo eso”, fue la emotiva dedicatoria que le hizo la modelo al artista para desmostrar que la relación está en un momento único.

En octubre del 2020, durante su visita a Polémica en el bar, Julieta Prandi confirmó un rumor que se esparcía por los rincones de la farándula: su relación con el cantante Emanuel Ortega. Desde entonces, compartieron en sus redes sociales algunos momentos de su intimidad, desde bromas de entrecasa, pasando por festejos de cumpleaños y unas vacaciones en la provincia de Córdoba. En el medio, tomó estado público la disputa legal de la modelo con su ex marido, Claudio Contardi, el padre de sus hijos Rocco y Mateo.

En casi un año, la pareja nunca se había mostrado públicamente hasta que lo hicieron en septiembre cuando juntos, fueron al Multiteatro a ver el estreno de Perdidamente, la obra donde actúa Julieta, una de las hermanas del cantante. Allí fueron abordados por la cámara de Intrusos, en la que se transformó en su primera entrevista como pareja. “¿Cómo te llevas con la exposición pública?”, le preguntó el cronista Gonzalo Vázquez iniciando el primer intercambio de guiños entre los novios.

“Le encanta”, apuntó la conductora con ironía. “Son los líos en los que me metió ella”, respondió el cantante en el mismo tono, para luego ponerse serio: “Está todo bien, lo tomo con naturalidad, aunque no hay que naturalizar. No es una exposición a la que uno se tenga que acostumbrar cien por ciento. Se lleva como se puede, tranquilo”, corrigió.

Y cuando el cronista le preguntó si valía la pena la exposición ante la relación, retrucó galante: “Es un precio muy bajo que pagar”. Con amor en su mirada, Julieta agregó: “Estoy muy feliz, encontré el compañero que tanto quería encontrar. Estoy muy bien, muy enamorada. Y no quiero hablar más porque lo incomodo”, continuó la modelo abrazando a su pareja. “No estaba en mis planes, pero estas cosas pasan y se vive el momento con mucha felicidad”, apuntó él respecto al inicio de la relación, y ambos coincidieron en manifestar su rechazo cuando el notero preguntó si pensaban en el casamiento.

A principios de febrero, Prandi denunció a su ex pareja por el abandono de sus hijos en la vía pública; y se animó en los medios a hablar sobre el calvario que sufrió durante su matrimonio con Contardi, con quien se casó en octubre del 2011, se separó a principios del 2019 y logró divorciarse en noviembre de ese año: “Este señor me robó 20 años de trabajo. Me estafó y me amenazó de muerte”, relató Julieta, que decidió mediatizar su caso, además de para acelerar la intervención de la Justicia, para alentar a otras mujeres que pasan por situaciones similares. “Siento que no me quedó otra que hablar. Tengo que aprovechar. Porque soy la voz de miles. Hay casos horrorosos y la Justicia conmigo todavía no hizo nada”, lamentó. (Infobae)