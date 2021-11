Bermúdez se refirió al futuro de Cardona, Salvio y Pavón en Boca

Jorge Bermúdez se refirió al futuro de Edwin Cardona cuyo préstamo de Xolos de Tijuana finaliza el 31 de diciembre. “Lo importante no es si la decisión está tomada o no, sino que con su nivel demostró que no nos equivocamos al traerlo”, afirmó en exclusiva con el canal de Boca.

El Patrón destacó que “las lesiones le impidieron tener la continuidad que se pretendía para afianzarse”. Además, agregó: “Le tenemos un gran respeto. Le dimos todo, se lo trató de la mejor manera y siempre se lo respaldó. Como respuesta, el chico también hizo todo lo posible”.

Con respecto a la situación de Eduardo Salvio y Cristian Pavóm, quienes finalizan sus contratos en junio del año que viene, Bermúdez fue contundente.

“Muy pronto se les hará llegar la propuesta formal de lo que el club les puede pagar y ojalá que continúen con nosotros”, manifestó.

El miembro del Consejo de Fútbol explicó que “está de moda firmar cosas que no se cumplen”. En tanto, añadió: “Esta administración es seria y coherente. Hoy tenemos la tranquilidad de decir que nuestros jugadores están al día. No sé cuántos planteles del país pueden darse ese lujo”.

LA VUELTA DE VILLA A BOCA

La opinión de Bermúdez sobre el delantero fue rotunda. “Estamos contentos, porque tuvimos paciencia. Es un tremendo jugador y cualquier ser humano se puede equivocar. Nosotros no tenemos la guillotina para bajarles en la cabeza a los chicos. Hay que entender que son patrimonio del club”, expresó.

TyC Sports