Detectan casos de la variante Delta en tres municipios

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección general de Epidemiología, informó que se detectaron otros nueve casos de la variante Delta, con lo cual ya son 18 los casos de esa mutación registrados en Corrientes. Se trata de cuatro personas de Goya; ters, de Concepción; y dos, de Santa Rosa.

“Por primera vez se realizó hoy en el Laboratorio Central de la Provincia el testeo rápido para determinar si es variante Delta o no. Es una técnica PCR enviada por el Instituto Malbrán que identifica si la muestra es variante Delta o no, es una prueba específica para esta variante y no nos dice si se trata de otra”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

“De las 20 muestras que procesamos hoy, 9 corresponden a la variante Delta: 4 son de Goya; 3, de Concepción; y 2, de Santa Rosa”, confirmó.

No obstante la funcionaria aclaró: “Estas muestras tienen que ser confirmadas, hacer la secuenciación genómica, por lo que se enviaron al Laboratorio de Estudio Genómico, que funciona en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Goya

Un evento nocturno en Goya fue el disparador de otro brote de coronavirus, esta vez, registrados en adolescentes. Las autoridades sanitarias pidieron la suspensión de la aplicación de inasistencias y aislaron burbujas hasta finalizar la semana. El sábado harán testeos masivos para identificar los contagios.

Los estudiantes entre los que se concentra el brote epidemiológico pertenecen al 5° y 6° año del Instituto Hispanoamericano. El viernes pasado habían asistido al encuentro de promociones 2021 y esta semana se detectaron “varios casos de coronavirus en los asistentes”, confirmó a El Litoral el director asociado del Hospital “Camilo Muniagurria”, Sergio Sosa.

Sin embargo, la situación se extendió a todas las instituciones educativas por pedido del Centro de Covid de Goya y con aval del Ministerio de Salud Pública. “Se le pidió a los distintos establecimientos que trabajen en burbujas aisladas, ya que de los chicos que asistieron a la fiesta se registraron varios casos positivos. La norma regiría hasta el sábado 27 cuando vamos a hacer una maratón de hisopados masivos”, explicó el profesional.

Según detalló, todos los casos que fueron detectado hasta el momento ya tienen detectada su trazabilidad y están en buen estado de salud. “La idea es frenar el foco de casos positivos cubiertos”, agregó. Los hisopados se realizarán este sábado en el Hospital Regional Goya desde las 8.30 y en CIC SUR a partir de las 9.

Con respecto a posibles restricciones en la comuna, desde la Municipalidad no confirmaron medidas más restrictivas. “El Comité de Crisis se reúne constantemente. Lo ideal sería que al menos pueda darse un mayor control para frenar el avance”, opinó Sosa. Además, avecinó que no cree posible un cierre total de actividades.

El equipo de Epidemiología de la Provincia, a cargo de Angelina Bobadilla, continúa con un operativo sanitario en la comuna. Además de intensificar los testeos, realizan vacunaciones masivas para todas las edades.

“Se está completando el esquema de vacunación para los que estaban pendientes y se están iniciando esquemas para niños y adolescentes. Prácticamente se está vacunando a todo el grupo familiar y también se están aplicando las dosis de refuerzo para los mayores de 70 años que ya tenían el esquema completo y para el personal de salud”, dijo Bobadilla. “Este trabajo se está haciendo en los barrios, casa por casa, en el hospital y en el Caps Sarmiento”, agregó.

En Goya ayer se detectaron 37 casos nuevos y el número de activos de coronavirus ascendió a 237. Además, fueron dos los pacientes dados de alta según confirmó el parte oficial del Hospital Camilo Muniagurria.

El brote de la comuna persiste desde el 22 de octubre hasta la fecha. A pesar de los intentos por bajar los contagios, continúan en desarrollo.

En este contexto, mañana y sábado estiman recibir un numeroso grupo de turistas en la VII Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Habrá desfile de colectividades , degustación de comidas típicas y festival musical.

(BDC)