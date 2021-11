Rumores de embarazo para Mica Viciconte y Fabián Cubero

Tras cuatro años de noviazgo, Mica Viciconte y Fabián Cubero estaría esperando su primer hijo juntos. Él ya es papá de Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con la modelo Nicole Neumannn.

El primero en referirse a la noticia fue el periodista Lio Pecoraro, quien a través de sus redes sociales. “Felicidades. La espera más esperada. Bebé camino”, escribió en Twitter, mientas que los protagonistas de la noticia se llamaron a silencio. En su programa además, especificó que se trataría de un varón.

En alguna oportunidad Cubero había dicho que la paternidad era un tema charlado entre ellos y que lo veían como “un proyecto a futuro”. En una nota con Germán Paoloski, ella había dicho: “Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos. Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como ‘uh, esta ya quiere un hijo’, es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo”.

Hace diez días se confirmó la presencia de la ex Combate en el reality de cocina de Telefe, Masterchef Celebrity, que comenzará la semana que viene con la conducción de Santiago del Moro y con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como jurados.

Si bien la pareja aún no hizo declaraciones sobre el embarazo, sería la propia Mica la que de la primicia: ayer ya habría grabado el anuncio que se vería en dos semanas. De hecho, ya tendrían nombre para el bebé, que sería varón y nacería en en abril: Luca.

En el ciclo que en su primera temporada dio como ganadora a Claudia Villafañe y en la segunda a Gastón Dalmau, estarán también la actriz Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti, el periodista deportivo Tití Fernández, el periodista especialista en policiales Paulo Kablan, la conductora Denise Dumas, la actriz Luisa Albinoni, el músico Joaquín Levinton, la ex judoca y ahora traumatóloga Paula Peque Pareto, la modelo y conductora Mery del Cerro, la influencer Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- Charlotte Caniggia, el exfutbolista Héctor Adolfo El Negro Enrique, la boxeadora Marcela Tigresa Acuña y los actores José Luis Gioia y Tomás Fonzi.

Hace unas semanas, la pareja y las hijas del futbolista estuvieron pasando unos días de descanso en San Pedro. “Un finde diferente”, escribió feliz el futbolista en sus redes sociales con varias fotos de las tres pequeñas y su mujer disfrutando del aire libre y de la pileta del hotel.

Recientemente, Allegra, de 10 años, tomó su primera comunión en una ceremonia religiosa en la que participaron Nicole y Fabián con sus respectivas parejas, Juan Manuel Urcera y Mica Viciconte. Al parecer, la modelo y su ex están teniendo una buena relación por el bien de sus hijas, luego de haber tenido muchas idas y vueltas.

Tras haber llegado a un acuerdo, el futbolista y la jurado de Los 8 escalones del millón pueden mostrar a sus hijas en las redes sociales. A través de la Justicia se habían prohibido exponer a las chicas, menores de edad. Prueba de ello fueron las fotos que compartieron de la comunión de su segunda hija.

Neumann se mostró feliz por la presencia de su pareja en el evento familiar, y también sorprendió al compartir varias fotos de su ex junto a su hija en Instagram. Cubero mantuvo un perfil más bajo y optó por resumir la experiencia con un posteo en su perfil de Instagram: “Felicitaciones Allegra en este día tan especial de tu comunión”, junto a una imagen donde se ve a la ex participante de Combate junto a las tres niñas.

“Es tan lindo, una siempre quiere mostrar a sus hijas. Ellas son mi orgullo, mi mundo. Estoy feliz de poder compartir estos días tan lindos, y que estén ellas en mis fotos fue re lindo”, había dicho al respecto Nicole en diálogo con Intrusos sobre el vuelco que decidieron dar con su ex pareja.

“No me sorprendió este arreglo judicial, en algún momento tenía que pasar, como todo. Hace un año y medio que estoy atrás de esto”, agregó la modelo a la vez que aseguró que su relación con su ex va mejorando de a poco.

