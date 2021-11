Larreta: “Si la Corte nos devuelve la plata, bajo los impuestos que subimos”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó ayer que si la Corte Suprema devuelve "la plata de la coparticipación" a la ciudad de Buenos Aires, se compromete "a bajar los impuestos" que subió su administración, y sostuvo que desde "hace meses" no habla con el presidente Alberto Fernández.

Al mismo tiempo, el alcalde porteño criticó el control de precios para bajar la inflación y el gasto estatal promovidos desde el Gobierno nacional.

Con respecto a su vínculo con el Gobierno nacional, dijo además que "no ve posibilidad de un acuerdo" porque "cada vez que habla, el Presidente cuestiona la oposición y le echa la culpa a alguien más". El funcionario dijo por Radio Rivadavia que con Fernández no habla "hace meses" porque se enteró "de un día para el otro lo de la coparticipación, y un día antes que nos cerraban las clases; obviamente nos peleamos, yo no pensaba hacerle caso".

En cuanto al desempeño del Presidente en la reunión del G-20 opinó que sería mejor tener una relación "más estrecha" con Estados Unidos, porque "es un país que puede invertir muchísimo en la Argentina y (el presidente) Joe Biden está encabezando la agenda verde y el cuidado del medioambiente". Sobre la inversión millonaria para la producción y exportación de hidrógeno verde anunciada para el país, el mandatario porteño destacó que si se trata de capitales privados, "bienvenida toda inversión en Argentina".

Por otra parte, criticó el control de precios porque, según argumentó, es algo que "no funcionó en Argentina" y señaló que "a la inflación no la vamos a bajar con controles de precios compulsivos". Al mismo tiempo, sugirió "promover la competencia" para "bajar precios".

Y criticó que "el Estado gasta más o menos el 42% del producto" bruto interno y esa cifra es "muy alta para los servicios que da y en muchos casos no da servicios de calidad", afirmó al responder a una oyente que se refirió a la idea de "achicar el Estado".

En este sentido agregó que "tenemos que lograr que el Estado dé servicios cada vez más baratos".

Ante la consulta sobre qué sucedió con los 10 kilómetros de subte por año que había prometido Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta argumentó que durante su gestión "la prioridad era seguir construyendo la línea H", y que ahora "hay más subtes con aire acondicionado, aumentó la frecuencia y mejoró el servicio", pero no puede hacer una línea nueva porque "no tengo plata". Y añadió que "con el riesgo país que tenemos yo no puedo tomar un crédito a 30 años por esa tasa de interés".

Pero afirmó que si la Corte Suprema devuelve a la Capital Federal "la plata de la coparticipación" que se redujo cuando el Gobierno nacional redistribuyó los aportes para reforzar las partidas para la seguridad de la provincia de Buenos Aires, se compromete "a bajar los impuestos que subimos" en el distrito porteño.

