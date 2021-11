Acto en La Rural: Vidal, Tetaz y López Murphy lanzaron el desafío de construir un bloque de 120 diputados

La primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal, afirmó este martes en un acto en La Rural que la "primera propuesta" de su espacio en el Congreso será "un bloque de 120 diputados que frene el atropello del Gobierno”.

"Una pared que te garantice que no te puedan pasar por encima, que tus proyectos concretos se puedan discutir en el Congreso y no las propuestas que les interesan a ellos para quedarse en el poder", explicó la exgobernadora bonaerense.

Vidal relanzó sus propuestas de campaña de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre junto a sus compañeros de lista Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Paula Oliveto y el primer candidato a legislador porteño, Emmanuel Ferrario.

"Esta es la peor crisis que nos tocó vivir desde 2001 y estamos en las peores manos, en las manos de un Gobierno al que no le importamos. Tras las elecciones, no nos escucharon. No nos escucharon cuando le pedimos que nuestros hijos fueran a la escuela, cuando compraron tarde las vacunas y perjudicaron a nuestros padres y se las aplicaron ellos o cuando le bajaron las jubilaciones a nuestros abuelos", sostuvo.

La candidata a diputada se refirió al resultado de las Paso. "Vino un basta atronador y no escucharon, mostraron su peor cara y armaron el 'plan platita' para comprar nuestra dignidad" y criticó el lanzamiento de políticas como el control de precios "que ya habían fallado antes". "Es imprescindible este 14 de noviembre poner un límite y el único límite posible es Juntos por el Cambio", consideró.

(JML)