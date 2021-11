El repudiable comentario de Enrique Pinti sobre L-Gante que causó indignación en las redes

L-Gante se convirtió en uno de los últimos sucesos de la música. Con su Cumbia 420 y un carisma arrollador, el cantante consiguió un notable reconocimiento a nivel nacional en los últimos meses. Sin embargo, a algunas figuras del mundo del espectáculo no les resulta tan interesante la obra del artista. En las últimas horas, en una entrevista, Enrique Pinti habló del fenómeno L-Gante y se refirió con cierto desdén a su repentina fama. Así, el actor consideró que Elián Valenzuela es “grasa” y carece de talento, en una serie de comentarios que generaron fuerte indignación en las redes.

El humorista y dramaturgo conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el espacio digital de la radio en el que el periodista entrevista a distintas figuras de la cultura y el espectáculo argentinos. Fue en ese marco en el que Pinti lanzó duros comentarios sobre el vocalista de 21 años. “La verdad que yo no le veo mucho talento”, dijo el actor sobre L-Gante. “Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Luego, Pinti se refirió a la explosiva fama de cumbiero. “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta... había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”, consideró. De todos modos, subrayó que “hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama”. Finalmente, disparó: “A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.

Después de la entrevista, las redes se hicieron eco de los comentarios de Pinti. Con gran indignación, algunos usuarios se manifestaron disconformes con las palabras del actor. “¡Como les jode a ciertos personajes ya encumbrados que a L-gante triunfe le vaya bien, sea la sensación del momento y lo haga valer. No sé si es envidia o simplemente desprecio de clase, que un pibe, salido del tercer cordón del conurba sea tan exitoso”, escribió uno de los usuarios. Otros, en tanto, acusaron al actor de buscar visibilidad. “Quique, debe haber otras formas de volver a figurar. Agarrárselas con un pibe porque no entendés lo que hace, no es el modo che”, redactó otro tuitero.

El llamativo accesorio por el que L-Gante volvió a ser el centro de la atención

En las últimas horas, Elián Ángel Valenzuela volvió a ser noticia por un llamativo accesorio que mostró en sus redes sociales. Es que el cantante compartió en sus Stories de Instagram una foto en la que luce unos anillos-manoplas de plata combinada con esmaltes en las tonalidades naranjas.

En ellos se pueden leer las palabras “cumbia” y “420″, haciendo referencia al nombre que lleva su estilo musical.

