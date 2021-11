Marcela Tinayre recordó un cruce con la China Suárez cuando fue su nuera

La China Suárez está involucrada en un gran escándalo al ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Recientemente trascendió que Nara recibió un mail anónimo con detalles del supuesto encuentro entre su marido y la actriz que habría ocurrido el 25 de septiembre en París (Francia), a donde ella viajó desde Madrid (España), ya que por ese entonces estaba filmando una película.

Ahora Marcela Tinayre se metió en el Wandagate y recordó a la China, a quien conoció cuando era novia de su hijo Nacho Viale en 2010. En una entrevista con el programa Intrusos (América), la conductora aseguró que compartieron unas vacaciones en Punta del Este y en un momento le pidió que dejara de quejarse porque estaba opacando el descanso.

Durante la charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, señaló: “La conocí en el momento en que ella se acababa de ir del programa Casi ángeles cuando estaba con Nacho. Me acuerdo que ella estuvo en mi casa del Uruguay y se acababa de ir y había algo que me llamaba la atención y que todos los días era porque Fulano me sacó, Sultano”. Luego agregó: “Un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando, me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda la casa va a estar pendiente de esto’”.

Cuando los conductores le preguntaron de qué se quejaba la actriz, Marcela respondió: “No eran comentarios de mi familia, sino de la situación de su productora, y la gente con la que trabajaba. Me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención”.

Por otra parte, Tinayre habló de la salud actual de Chiquita: “Mamá fuera de toda joda está divina, espléndida, se maquilla todos los días, se viste para salir y hace toda su caminata por su casa 27 veces. Es admirable”. Además recordó el día que Mirtha se descompensó y debieron internarla: “El día que ella se sintió mal estaba en mi casa, yo siempre le hago unas meriendas con sus amigos para que salga, se los organizo acá. Ella llegó y la vi como cansada, se sentó a tomar el té con nosotros. De golpe me miró y me dijo: ‘Llevame al Mater Dei, no me siento bien’...”.

También, la mamá de Juana Viale señaló: “Yo lo cuento porque cuando alguien dice que no se siente bien no hablemos boludeces y démosle pelota. Uno le dijo: ‘¿Qué comiste? Por ahí dormiste mal, debe ser dolor de estómago, te doy esta pastilla’. No. Hay que reaccionar. Llamé a su clínico y me dijo: ‘Termino con un paciente y voy a la casa de su mamá´.... Una amiga en común que sabe mucho de medicina dijo: ‘Esto es otra cosa’. No la escuchamos, no le dábamos pelota. Al día siguiente se internó, ya saben todo”.

Aunque todo salió bien, Marcela admitió que sufrió mucho por la salud de Mirtha: “Me asusté mucho y cuando mamá salió del sanatorio me agarró un dolor como si me hubiera tirado de un quinto piso, dolor en todo el cuerpo y mucho cansancio. Un día no hice el programa porque un día necesitaba dormir para reponerme”.