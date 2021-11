Bullrich: “Hace tiempo que no hay una oposición tan unida y con opción de poder”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pasó por Corrientes para dejar una arenga al electorado en busca de mejorar los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). “Queremos que Juntos por el Cambio gane en todo el país y lograr cinco senadores nacionales para cambiar la historia del país”, dijo exultante a El Litoral.

La exministra de Seguridad de la Nación consideró “muy importante” lograr los dos senadores para Corrientes y otros tres de La Pampa, Chubut y Santa Fe.

Explicó que de coronar ese resultado, “el oficialismo ya no tendrá quórum automático y se podrá discutir institucional con la oposición”

“Tendría el Gobierno que debatir todos los temas trascendentes para el país con la oposición. Y también esperamos 120 diputados que nos dejaría como el primer bloque. Eso nos daría poder institucional para iniciar un proceso de recuperación y representación de una sociedad que hoy se siente sin futuro, sin educación y sin trabajo. Por eso la gente se abrió a Juntos por el Cambio”, aseguró.

A renglón seguido, le bajó el tono a la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Los problemas del país no se solucionan solo con un acuerdo con el FMI. Se solucionan revirtiendo leyes que no facilitan la apertura de empresas, de pymes y negocios. Trabas aduaneras de todo tipo, legislación sobre legislación que se contradicen. Acá tenés control de precios, pero en Europa nuestros productos están más baratos. No se entiende. Tenemos que simplificar el país”.

Consultada sobre la búsqueda protagonismo de la UCR, Bullrich se mostró conciliadora: “La busca de protagonismo de la UCR fortalece a Juntos por el Cambio. Me parece excelente que incorpore gente joven como “Peteco” (Vischi), el gobernador Valdés, que empiezan a cobrar relevancia en el mundo de la política nacional”.

“Si la UCR se fortalece lo hace también Juntos por el Cambio, después buscaremos la forma de dirimir liderazgos. En las Paso hubo 17 competencias internas en provincias, de las cuales en 16 listas estaban cruzadas, había alguien del radicalismo y alguien del PRO o al revés. Los políticos se fortalecen en una lista de coalición. Después del Partido Autonomista, la UCR es la fuerza más antigua del país”, agregó.

“Hace tiempo que no había una oposición tan firme, unida y que se muestra como opción de cambio y eso la gente lo reconoce”, aseguró.

Denunciar a la Nación

La presidenta del PRO fue consultada sobre la presentación judicial que hará Mendoza contra la Nación por discriminación en el reparto de los fondos covid y la queja del gobernador correntino Gustavo Valdés por el recorte del 30 por ciento de fondos nacionales para la provincia, que se contempla en el Presupuesto 2022, Bullrich consideró que la solución es una sola: “defender a las provincias en los estrados judiciales”.

“Lo que hay que hacer es ir a los estrados judiciales por discriminación. Lo mismo nos está pasando con todos los municipios de Juntos por el Cambio. Estuve en Pinamar que tenía 26 patrulleros y le dejaron cuatro y se lo dieron al municipio de al lado que es del Frente de Todos”, disparó Bullrich.

“Esta manera de gobernar pensando que hay ciudadanos de primera porque son gobernadores propios y ciudadanos de segunda porque no responden al partido del gobierno, es antidemocrática. Así que en todas las ciudades en las que haya discriminación habrá una defensa constitucional”, lanzó.