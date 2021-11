Colegio de Abogados: acordaron votar el 19 de noviembre

En la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral, se realizó ayer una audiencia conciliatoria entre las dos listas que compiten por la conducción del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, y las partes en litigio acordaron que la nueva fecha de elecciones será el 19 de noviembre.

Participaron, además de las autoridades de la Cámara, la presidenta del Colegio de Abogados, Lilian Sawoczka; el candidato a presidente por la lista “Cambio Forense”, José Cotelo; el referente de la lista “Compromiso y Participación”, Ricardo Villar; y el presidente de la Junta Electoral, Gabriel Suárez Van Riezen.

Cabe recordar que las elecciones que estaban programadas para el 22 de octubre fueron suspendidas por decisión de Juzgado Laboral N° 4 a pedido de una de las listas.

El planteo fue promovido por la lista que encabeza Ricardo Villar (Compromiso y Participación) porque, según advirtieron, no se publicó el padrón electoral en tiempo y forma. Desde la lista oficialista señalaron que la situación era un “papelón”.

“Hemos tenido una instancia de mediación y nos hemos puesto de acuerdo en casi todos los puntos que cuestionó la otra lista. Mostramos predisposición. Pero no quieren permitir el voto de los abogados jóvenes, cuando siempre se hizo así. Además los otros colegios que sí votan mañana, por ejemplo, Goya, lo harán así. Siempre se hizo de este modo. El candidato de la otra lista fue electo en dos oportunidades con esta normativa. No se entiende porqué no la aceptan ahora”, dijo hace dos semanas a El Litoral el doctor Cotelo, candidato a presidente por la grilla Renovación Cambio Forense.

Aunque no trascendieron detalles, se alcanzó ayer el acuerdo necesario y finalmente se fijó una nueva fecha para las elecciones previstas dentro de 15 días.