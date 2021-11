Por qué el casamiento entre Sandro y Olga Garaventa podría ser impugnado

Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, murió el 4 de enero de 2010. Desde ese momento hasta hoy, los cuestionamientos en torno a la herencia del inolvidable cantante no pararon de acumularse: entre supuestas hijas y matrimonios anteriores, vuelve a ponerse bajo la lupa el rol de Olga Garaventa, quien fuera su última mujer y única heredera.

“Olga Garaventa y Roberto Sánchez no estarían unidos legalmente”, dijo Karina Mazzocco, conductora de un ciclo de televisión.

“Lo que les puedo decir es que ese matrimonio se realizó en su momento, ahora tal vez no es usual, pero aquel entonces existían los matrimonios vía México, que tenían características muy particulares: obviamente era la forma de casarse cuando uno no podía casarse en el país o quería que la noticia no se sepa. Lo que les puedo decir es que según la propia familia Julia Adela Visciani, su propia hija refiere que no hubo ningún tipo de divorcio. O sea, el casamiento estaría vigente, por lo menos para lo que es la legislación mexicana”, explicó Fernando Burlando, el abogado que representa a Silvia Julia Camerucci, la hija de Visciani, quien por otra parte también había iniciado una demanda contra los creadores de la serie de Sandro por dejar muy mal parada a su madre.

“Habría que investigar un poco más pero realmente es una problemática jurídica bastante importante. Sí es cierto que normalmente este tipo de casamientos que se hacían vía México, tal vez terminaban en la nada, sin ningún tipo de formalidad. No se usaba el divorcio cuando las parejas quería separarse”, agregó el letrado respecto al reclamo de la familia de Julia, quienes insisten en que ese matrimonio existió y que nunca se llevó a cabo el divorcio.

“Todo esto que nos parece tan lejano, cuando empezó a integrarse el mundo, cuando se empezaron a unir las distintas legislaciones de los países, con la digitalización, donde uno podía ver que lo que pasaba en un país muy lejano, como puede ser México o Europa. Este fue un casamiento vía México, que debe haber registros de ese casamiento, porque había registros, y obviamente no procedieron a hacer el divorcio, efectivamente la viuda sería Julia”, cerró Burlando al respecto.

Olga Garaventa es la única heredera de los bienes de Sandro ya que no tiene hijos y, por otra parte, el cantante en su testamento expresó que su deseo es que todos sus bienes quedaran en manos de quien fue su última esposa. Sin embargo, Sandra Borda pelea por un nuevo ADN.

