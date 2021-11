Stefi Roitman contó el gesto que tuvo el clan Montaner cuando lanzó su línea de bikinis

Súper enamorada de Ricky Montaner, Stefi Roitman dejó bien en claro que le encanta que la familia de su novio sea tan unida y recordó el dulce gesto del clan cuando lanzó su emprendimiento de trajes de baño.

"Cuando lancé mi marca de bikinis, fue en Miami y mi familia no estaba. Cuando terminó el desfile, salgo a la pasarela y se pararon todos a aplaudirme", recordó, con ternura, en diálogo con Germán Paoloski en No es tan tarde.

Acto seguido, la modelo admitió que fue muy emocionante sentirse tan apoyada por los seres queridos de su novio. Especialmente porque los suyos siguen viviendo en Buenos Aires y la distancia le pesa.

"Estaban todos en la primera fila y, obviamente, me emocioné. Mi familia estaba a la distancia y ellos me acompañaros mucho. Eso es la familia y me encanta", cerró.

Con información de Ciudad.com.ar