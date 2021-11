San Martín prepara sus próximos partidos con la vuelta de Machuca

Luego de su exitosa gira inicial en la Liga Nacional de Básquetbol 21/22, San Martín de Corrientes prepara lo que serán cuatro presentaciones consecutivas como local con el regreso del base Jonathan Machuca.

San Martín ganó los dos partidos que disputó como visitante (Platense e Hispano Americano) y ahora se presentará en el Fortín Rojinegro. El primer compromiso como local será el jueves 11 para enfrentar a Comunicaciones.

La agenda indica después partidos contra Obras (viernes 13), Regatas (sábado 20) y Oberá Tenis Club (miércoles 1 de diciembre).

El plantel que conduce Diego Vadell ya contará con Machuca que regresó de México, cumplió con el aislamiento de siete días y el análisis de PCR le dio negativo. Por lo tanto, desde mañana ya podrá entrenar a la par de sus compañeros.

“Me va a costar 7 o 10 días para ponerme bien físicamente, después de estar prácticamente dos semanas parado”, reconoció el jugador cordobés.

“El equipo está casi igual que el año pasado, hemos cambiado algunas piezas en la posición del 4, pero los dos que se han incorporado, tanto Fabián (Ramírez Barrios) como “Leo’” (Mainoldi), más “Santy” (Ferreyra) están rindiendo muy bien. He visto varios partidos, ya los conozco, sé lo que pueden dar y no creo que me cueste tanto incorporarme a un equipo que marcha bien”, relató en declaraciones que realizó a La Red Deportiva en FM La Red Corrientes. “La Liga está más pareja: hay seis u ocho equipos que pueden pelear. A Instituto lo veo muy firme, muy claro a lo que juega, tiene jugadores de jerarquía y con la inclusión del “Chuzito” González es el mejor equipo en nombres, sobre todo porque salió campeón del Final 8”, analizó.

Mientras que “nosotros como grupo, con los resultados que logramos el año pasado y con las incorporaciones de jerarquía, tenemos que poder aspirar a llegar a lo que llegamos el año pasado, y hasta a más. Tratamos de poner la vara alta pero sin presionarnos mucho”.

Machuca (32 años) participó en la Liga de México con Panteras de Aguascalientes. “Esta temporada no nos fue tan bien en lo colectivo ni en lo individual. La idea era clasificar a playoff, teníamos equipo y no pudimos. Nos quedó esa sensación amarga de que podríamos haber dado un poquito más como equipo”.