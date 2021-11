Buscan un hogar para las perritas de la Unidad Penal de Corrientes

Buscan un hogar estable para las perritas de la Unidad Penal 1 de Corrientes. Ya tienen tránsito pero aún continúan en las instalaciones porque las rescatistas no pueden ingresar.

Luego de que circulara una información de que cerrarría por completo el penal y quedarían encerradas dentro, las rescatistas de la Fundación Animal Yagua Roga confirmaron a ellitoral.com.ar que las perras están en buen estado de salud.

"Hay dos perritas si, pero no es que eso se cierra y quedan encerradas. El Penal está abierto y ellas entran y salen. Lo que pasa es que están asustadas porque se fue la gente. Hay gente cuidando pero no los que ellas conocen y como están asustadas no se las puede agarrar", indicó Ivana Borelli, dueña del refugio.

"Las perritas no salen y nosotras no podemos ingresar al Penal tampoco porque está prohibído. Lo que se va a hacer es ver si la Divisón de Canes u otra entidad las puede agarrar y luego llevarlas al transito que le conseguimos", explicó.

Hay una abogada trabajando en el caos para agilizar el trámite de ingreso de autoridades veterinarias a la Unidad Penal.

"Una de ellas es cruza labradora de color amarillo y la otra es de color negro. Pero hasta el momento no tenemos fotos porque no podemos ingresar", concluyó.

Para trámite de adopción es posible comunicarse a través de las redes sociales de la fundación.