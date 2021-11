Victorias de Pingüinos y Colón en el inicio del torneo Pre-Federal

El Torneo Pre-Federal de Básquetbol en la Provincia de Corrientes se puso en marcha el pasado fin de semana con triunfos de Colón, Pingüinos, Amad de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá.

El certamen tiene un juego una plaza para el Torneo Federal 2022, mientras que cuatro equipos (Atlético Saladas, Colón, Amad y San Martín) solamente revalidan la presencia en la tercera categoría del básquet en el país.

Durante la jornada del sábado, en Esquina, los triunfos fueron visitantes. Amad venció a El Porvenir por 86 a 60 en el marco del grupo 1 donde quedó libre El Porvernir.

En tanto que por la zona 2, San Martín le ganó también a Foot Ball de Esquina por 91 a 85, con la destacada actuación de Damián Peruchena con 33 puntos. En la oportunidad tuvo fecha libre Instituto San Martín de Goya.

En la noche del domingo por el Grupo 3, en la ciudad de Corrientes, Colón, el último campeón provincial, superó como visitante a El Tala por 64 a 51, ratificando que busca el premio mayor en el certamen.

Por la misma zona, Pingüinos sorprendió a domicilio a Atlético Saldas y lo venció por un ajustado 89 a 88.

La próxima fecha (segunda) contempla estos encuentros: Amad vs. Sacachispas (Gupo 1), San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Instituto San Martín de Goya (Gupo 2), Pingüinos vs. El Tala y Colón vs. Atlético Saladas (Gupo 3)

Basquet 3x3

La Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) tiene a sus equipos representantes para la instancia provincial en la modalidad 3x3. En la categoría U17 masculina, lograron clasificación Regatas, Hércules A, Malvinas 1536 Viviendas y Don Bosco Naranja.

Mientras que entre las mujeres, las que pasaron de fase fueron Malvinas 1536 Viviendas y los dos equipos de El Tala, Berde y Blanco, tanto en la categoría U17 como en U19.