La Liga Sudamericana no se jugará hasta octubre del 2022

La Liga Sudamericana de básquetbol, que debía contar con participación de cuatro clubes argentinos, entre ellos San Martín y Regatas Corrientes no se jugará, al menos, hasta octubre del 2022, por cuestiones de calendario continental.

En principio, el certamen continental, el segundo en importancia luego de la Básquetbol Championes League Américas (Bcla), tenía previsto realizarse durante el pasado mes de octubre y posteriormente se diagramó para jugarse entre enero y marzo del año entrante.

El dirigente Marcelo Bedoya, presidente de Consubasquet (entidad organizadora del evento), explicó a “UCU Radio” que “de 16 equipos que había inscriptos solamente 5 volvieron a reinscribirse”, dijo.

Esta situación generó sorpresa en algunos de los clubes argentinos, que señalaron no ser notificados por las autoridades de la Confederación Argentina de la necesidad de una nueva inscripción.

“Colombia, Bolivia y Venezuela son los países que se inscribieron, llamativamente no había equipos de Argentina. A mi me dijeron que querían jugar, pero no se inscribieron, para mi fue una sorpresa importante”, reconoció Bedoya.

“Cuando se planteó este calendario, una gran mayoría de países debían averiguar con sus clubes si iban a participar por una cuestión de tiempos”, amplió el directivo.

Para esta 25ta. edición de la Liga Sudamericana los representantes argentinos previstos además de los dos equipos correntinos son Oberá Tenis Club e Instituto de Córdoba.

Ahora queda por definirse la forma de disputa y que pasará con los equipos que deportivamente se ganaron un lugar en la competencia internacional. La intención es que todos mantengan ese derecho y se sume los equipos que clasifiquen en la presente temporada.