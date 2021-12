Violación en grupo: la condena a los jóvenes acusados

Lucas Almeida, Santiago Chávez y Nicolás Contín fueron condenados por violar en grupo a una joven durante una fiesta que se llevó a cabo en febrero de 2017 en una casa de la localidad correntina de Caá Catí.

Almeída y Chavez fueron condenados a nueve años de prisión y Contín a siete. Deberán pagar casi $2.000.000 en resarcimiento por la acción civil

Si bien fueron detenidos, en 2019 los acusados recuperaron la libertad, pero fueron ratificados sus procesamientos, por lo cual llegaron a instancia de debate en un expediente caratulado como “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por tres personas”.

Al cabo de 15 audiencias orientadas por los jueces Ariel Azcona, Juan José Cocchia y Facundo Román Esquivel, el fiscal Gustavo Schmitt requirió en su alegato 12 años de prisión para cada uno, mientras que el querellante Eduardo Mosqueda solicitó la pena máxima de 25 años.

A su vez, la representante de la víctima en la acción civil resarcitoria, Emilce Soto, reclamó el pago de 3.000.000 de pesos de reparación y la eliminación de estereotipos machistas en la toma de testimoniales por parte de los actores judiciales.

"Estoy acá para pedir nuestra absolución debido a que jamas cometimos un delito", comentó Lucas Almeida, dirigiéndose al juez.

" Recuerdo todo lo que pasé este tiempo e incluso me acuerdo de ese día. Cuando me enteré de la violación en un after donde estuve, jamás me imaginé que seria yo quien estaría a estar sentado acá", dijo Nicolás Contín