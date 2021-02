Sex and the City hablará de la pandemia en su regreso

Aún es muy pronto y no hay demasiados datos sobre la nueva temporada de Sex and the City en la que está trabajando HBO Max. Sin embargo, Sarah Jessica Parker dio algunos indicios sobre con qué se van a encontrar los fans de la serie que, como ya saben, no contará con la presencia de Kim Cattrall (Samantha) por los conocidos desencuentros entre las actrices. Como pasó con Grey´s Anatomy, la nueva temporada abordará la pandemia de coronavirus.

Parker confirmó que dentro de las temáticas que serán parte de la trama se encuentra el Covid-19. En declaraciones a Vanity Fair, la actriz y productora contó que espera ansiosamente los guiones de Michael Patrick King, quien dirige la sala de escritores, en su mayoría mujeres. “Es increíblemente diverso de una manera realmente emocionante”, dijo sobre el equipo que se sumó a la ficción y estará a cargo de infundir a la serie una nueva “experiencia de vida, visiones políticas del mundo y visiones sociales del mundo”.

Sobre incluir en la trama el coronavirus, la actriz aseguró que era inevitable ya que el escenario de Sex and the City es Nueva York. “[El Covid-19] obviamente será parte de la historia, porque esa es la ciudad en la que viven [estos personajes]. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo”, agregó.

Sobre la mediana edad, Parker contó: “Creo que Cynthia, Kristin y yo estamos emocionadas por el tiempo que ha pasado, por saber quiénes son ahora en este mundo. ¿Se han adaptado? ¿Qué papel han jugado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas, y cómo están encontrando su camino? ¿Se movieron con impulso? ¿Son como algunas personas que están confundidas, amenazadas, nerviosas [por lo que está sucediendo en el mundo]? Tengo tanta curiosidad y emoción de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy”, concluyó.

La ficción, que estará compuesta por 10 episodios de media hora, seguirá nuevamente la vida de Carrie Bradshaw (Parker) y sus amigas Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), ahora en sus 50. Amor, amistad, trabajo y la cotidianidad volverán a ponerse en el centro de las charlas de estas mujeres.

Si bien nada está garantizado por la pandemia de coronavirus, se espera que la producción de la serie arranque en Nueva York a fines de la primavera norteamericana.

Como ya se adelantó, la gran ausente del regreso será Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie original. Las otras tres protagonistas no solo regresan sino que también serán productoras ejecutivas.

