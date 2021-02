Belluschi no seguirá en Lanús

El experimentado mediocampista Fernando Belluschi, de escaso rodaje en la reciente Copa Diego Maradona, no continuará en Lanús y deberá seguir su carrera en otro destino.

Según lo apuntado por el sitio Fortaleza Granate, la dirigencia del club, en consonancia con el cuerpo técnico que encabeza Luis Zubeldía, ya resolvió que el mediocampista, de 37 años, “no seguirá en la institución”, a partir de que no tuvo mucho fogueo, por lesiones y bajos rendimientos. El ex mediocampista de Newell’s, River Plate y San Lorenzo vistió la camiseta ‘granate’ en 17 ocasiones, aunque solamente en 4 de ellas fue titular. No marcó goles en 582 minutos disputados.