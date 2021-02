Qué dijo Tenaglia sobre su posible pase a Boca

El defensor de Talleres de Córdoba Nahuel Tenaglia se refirió a su posible pase a Boca, mientras desde el Consejo de Fútbol del Xeneize intentan cerrar su llegada, y afirmó que está ajeno a la negociación. "No sé nada. Trato de mantenerme al margen. Estoy con la cabeza en Talleres. Le dije a mi representante que cuando esté todo decidido me avise", afirmó.

El jugador de 24 años se refirió a su deseo de llegar al conjunto de La Ribera. "En su momento dije que era un sueño jugar en Boca, soy hincha del club y no tengo porqué mentir. Si no pasa, también estoy contento. Soy feliz acá", señaló en declaraciones al programa radial Segundo Tiempo por Club Octubre 94.7.

Sin embargo, por ahora el lateral derecho piensa que la T es más candidato que el Xeneize a ganar la Copa de la Liga y aseguró: "Anhelo ganar algo con Talleres, fue el primer club que confió y apostó en mí. Me costó mucho afianzarme, pero pude adaptarme, ganar minutos y confianza. Hoy disfruto mi presente".

Por último, se refirió a los cambios de posiciones que tuvo a lo largo de su carrera. "(Juan Pablo) Vojvoda me puso como central. Ahora, el Cacique (Alexander Medina) me pide que pise el área, algo que me gusta muchísimo. Trato de aprovechar eso", cerró.

CÓMO ESTÁN LAS NEGOCIACIONES CON TALLERES POR TENAGLIA

Desde Boca están cerca de llegar a un acuerdo con la T por el lateral derecho. A cambio le darían el 20 por ciento del pase de Tomás Pochettino y cederían a préstamo hasta fin de año a Agustín Obando y Aaron Molinas. En los próximos días puede confirmarse su pase.

