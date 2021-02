Polémica en las redes por las porciones de los platos del restaurante de Germán Martitegui

Germán Martitegui se hizo popularmente conocido en el 2014 por ser parte de Masterchef junto con Donato de Santis y Christophe Krywonis. En los últimos meses su figura volvió a tomar relevancia en los medios por ser sin dudas el jurado más exigente de la primera edición de Masterchef Celebrity y renegar con las extrañas ocurrencias de los famosos en la cocina. Sin embargo, es dueño de una extensa trayectoria en el mundo gastronómico, que excede la televisión.

Dueño de Tegui, su restaurante que queda en Palermo pero debido a la pandemia tuvo que cerrar y reinventarse ofreciendo delivery de sus exclusivos platos para terminar de armar en casa, en las últimas horas fue tendencia en las redes sociales luego de que un usuario se “indignara” por el tamaño de las preparaciones que el chef ofrece.

“Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, escribió un usuario de las redes junto con cuatro fotos de cuatro platos diferentes, entre los que hay carne, pato y espárragos.

Aunque su tuit obtuvo más de setenta mil “Me gusta”, muchos usuarios respondieron a favor del chef, y explicando su trabajo: “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”, “Es un menú de como 10 pasos, no te sirve solo uno”, “Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas”, “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse. $8000 una cena para 2 personas con 4 platos, 1 espumante, torta y bombones. 53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo”.

El restaurante del jurado del programa de Santiago del Moro está número 86 en la lista de los mejores restaurantes del mundo de la guía San Pellegrino (el número uno lo ocupa Mirazur, del argentino Mauro Colagreco) y número 16 en la lista de los mejores restaurantes de América Latina, de la misma guía, una de las más prestigiosas. E incluso, como comenta otro usuario de la red social, en comparación con el resto de los lugares premiados y reconocidos mundialmente, Martitegui ofrece uno de los menúes más baratos.

Además, los platos no se pueden evaluar solos sino en conjunto. Por tratarse de un menú de pasos, el tamaño de cada plato debe no ser demasiado grande, para que el comensal pueda disfrutar hasta el último paso sin saciarse sino hasta el final, para así poder saborear cada cosa en detalle.

Por otro lado, cada plato contiene varias preparaciones complejas, que requieren muchos ingredientes -la mayoría de ellos de calidad, difíciles de conseguir y caros- y llevan tiempo de elaboración y técnicas especiales, lo que sin dudas hace que dichas recetas no sean fáciles de replicar. Ejemplo de ello es uno de los menúes que ofrece ahora el lugar, especial para San Valentín, que tiene langostinos, trucha, chancho, higos y burrata, todos los platos con reducciones y acompañamientos.

Se trata de creaciones del chef, por eso a este tipo de cocina se lo puede definir como “de autor”, por tratarse de preparaciones basadas en la experiencia de quien las realiza.

Como otro usuario dijo, no se trata de ir a un restaurante como el de Martitegui a saciar el hambre, sino a disfrutar de una experiencia diferente desde que comienza la cena o el almuerzo, con un pan casero a modo de bienvenida hasta el final, que cierra con los clásicos petit four, para pasar por sabores atípicos, combinaciones nuevas e ingredientes poco conocidos.

Teleshow intentó comunicarse con el chef para que respondiera a las críticas, pero no respondió. Tampoco lo hizo a través de sus redes sociales, donde suele promocionar los menúes que ofrece en su restaurante.

Infobae