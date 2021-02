Revelaron el motivo por el que Diego Maradona no quería ver a sus hijas antes de morir

Diego Maradona protagonizó muchos enfrentamientos con su familia a lo largo de su carrera, pero siempre afirmó que sus hijos eran la parte más importante de su vida. Sin embargo, a casi tres meses de la muerte del ídolo del fútbol, revelaron las razones por las que no quería ver a Dalma, Gianinna y Jana antes de morir.

Durante la visita a "Los ángeles de la mañana" de Alejandro Cipolla, el abogado de Leopoldo Luque en distintas demandas por querellas e injurias que realizará el neurocirujano, el letrado explicó la situación legal en la que está envuelto su cliente: “Diego estaba internado en su domicilio por recuperación de sus adicciones, no tenía por qué tener un desfibrilador. No es tan fácil internar a una persona, hay todo un proceso legal”.

Ante el comentario de Cipolla, Maite Peñoñori le dio la razón y reveló un dato muy importante sobre los últimos días de vida de Maradona: “De las declaraciones surge que estaba internado por las adicciones. En eso tiene razón Cipolla, vos no podés internar compulsivamente a una persona sino que tenés que judicializarlo. A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’”.

“Si Diego no quería, no lo podían internar. Tenían que judicializarlo. Del expediente surge que el control estaba puesto en que Diego no consumiera alcohol”, concluyó la panelista sobre el inesperado desenlace que terminó con la vida del ex futbolista.

