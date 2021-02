Gallardo habló de todo y dejó dudas acerca de su continuidad en River

Si hay algo que reconocerle a Marcelo Gallardo, además de que fue un gran jugador y es un excelente técnico, es que sus encuentros con la prensa especializada siempre dejan tela para cortar, porque no le esquiva a ninguna pregunta, y siempre deja ideas y conceptos muy interesantes.

En la víspera, ofreció a una conferencia de prensa virtual en el River Camp, donde entre otras palabras dejó en duda su continuidad como director técnico de River Plate al afirmar que "hay que evaluar cosas y analizar situaciones” para extender su exitoso ciclo en la institución, lanzando un tiro por elevación a la dirigencia.

“No estoy acá para confirmar nada, simplemente para comunicarnos y hablar un poco de todos estos temas que seguramente han sido motivo de charlas”, fue el puntapié inicial que dio el Muñeco al enfrentar a las cámaras y micrófonos.

Acerca de si piensa continuar en River, manifestó que “hay una sensación de que tenemos que evaluar muchas cosas y analizar situaciones que tienen que ver con la continuidad de un proceso, y tengo que ver si estamos alineados y si hay un deseo de seguir involucrándonos para darle continuidad. Nos pusimos una vara muy alta y eso causa mucho desgaste. Necesitamos ver y analizar situaciones”, remarcó.

Sobre el regreso del defensor Jonatan Maidana, Gallardo comentó: “Es un jugador que valoro y aprecio mucho, y quedó en libertad de acción. Le dije que si quería venir no le iba a cerrar las puertas, pero no le aseguro la titularidad a ningún jugador. Él quiere terminar su carrera con nosotros y los hinchas de River estarán contentos con volver a tener a un símbolo de los últimos años. Está para competir, sino no vendría”.

El DT confirmó además que en los próximos días se incorporará el mediocampista Agustín Palavecino. “Está a punto de arribar, está todo acordado, es un jugador con el que hablé”, dijo sobre el exfutbolista de Platense.

También reconoció Gallardo que habló con el defensor David Martínez, de Defensa y Justicia, y que el jugador le manifestó su intención de regresar al club de Núñez. “Con Driussi también vengo hablando hace un mes, está haciendo mucho esfuerzo, pero dependemos de que el equipo ruso termine de resolver la situación. No lo podemos confirmar”, agregó.

Finalmente, Gallardo comentó que “Nacho Fernández tiene intenciones de salir”, luego de recibir una oferta del Atlético Mineiro de Brasil que está siendo evaluada por los dirigentes.