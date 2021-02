Fabián Ríos: “La interna del PJ es un proceso arduo, hay un alto condimento de egos”

El exintendente capitalino, exlegislador nacional y provincial y actual gerente de la obra binacional Aña Cuá, Fabián Ríos, es una de las voces más fuertes del Partido Justicialista correntino. Como tal, cada vez que habla, deja una serie de resonancias hacia adentro y hacia afuera de la propia estructura partidaria.

Anoche participó del programa Final Abierto, que se emite por el sitio y las plataformas web del diario El Litoral y, por supuesto, no fue la excepción. Habló de la interna, de la política provincial y nacional, como también de su gestión en la obra que está ampliando la capacidad de la represa de Yacyretá. De paso apuntó contra el actual intendente Eduardo Tassano, de quien dijo que es un mero acompañante del gobernador Gustavo Valdés y que defraudó a la gente con una ristra de promesas incumplidas.

En el tramo más picante del intercambio que mantuvo con los periodistas Eduardo Ledesma y Carlos Simón, dijo que lo que el Gobierno llama afinidad política de dirigentes del PJ es en realidad disciplinamiento.

—¿Qué pasa con las internas del PJ y cómo estás dialogando con ese tema?

—El clima es de preinternas, con un proceso interno con demoras y problemas, y eso por ahí genera mayores inconvenientes a la hora de unificar posiciones. Además, creo que hay un alto condimento de egos en el PJ. Pero cuando se encauce la interna del partido, que espero se solucione lo más rápido posible, vamos a tener una propuesta de cara a la sociedad.

—¿Habrá internas?

—En términos sanitarios la respuesta es indefinida. Pero todos la anhelamos. Queremos que haya una interna que normalice el partido y elija a los candidatos. Creo que está en el sentir de todos lo de regularizar la situación para lo electoral de este año y para el panorama de mediano y corto plazo del PJ. Ojalá que en el menor tiempo se pueda realizar.

—¿Y los plazos?

—Sí, sin duda es un problema. Pero son las características de las oposiciones, como en cualquier lugar del mundo. A las oposiciones les cuesta un poco más organizarse. Sobre todo teniendo enfrente un gobierno con tantos años de gimnasia y con poder de fuego comunicacional que es bastante cerrado, fuerte, sólido y altamente financiado. De todos modos creo que vamos a tener los plazos para organizarnos. También veo que la vacuna es un factor fundamental y entiendo que a mitad de año este tema va tener un avance mayor y quitaría unos meses antes el factor riesgo, como es el carácter de las elecciones.

—Si dependiera de vos, ¿llamarías a internas?

—Sí. Estoy seguro de que ese es el proceso que tendríamos que cumplir.

—¿Qué lugar ocuparías?

—No tengo una definición de qué lugar, pero sí de ayudar.

—¿Es factible que seas candidato?

—Cumplidos aparte, el peronismo debe tener una expresión mayoritaria, más grande, y si el consenso implica que tiene que haber un reacomodamiento también en términos generacionales, aquellos que ya tuvimos un período de responsabilidad grande y de desgaste, es razonable que nos corramos un poquito de lugar y nos pongamos atrás del tren para ayudar a empujar.

—¿Quién es para vos el recambio generacional en el PJ?

—La generación que me sigue, en términos etarios.

—“Pitin” Aragón es de las generaciones posteriores y tiene traje de candidato.

—No. Que una persona en el peronismo diga, en momentos desfavorables, “yo quiero ser candidato”, es un valor de militancia y no calzarse el traje. Aragón, por tanto, es un recambio generacional y de definiciones.

—¿En qué etapa está el PJ en función de articular una propuesta de cara a la ciudadanía?

—En una etapa de discusión, que a juicio de nuestra sinceridad política y profundidad la tenemos que hacer. Yo, perdiendo o ganando, no quiero ser lo mismo que Valdés. Es decir, yo no voy a firmar por decreto que Corrientes es una provincia provida mientras que hay un montón de gente que tiene hambre y que muchas mujeres embarazadas, o no, no tienen atención sanitaria. Esto y más lo dejó claro Ana Almirón en su discurso en el Senado, cuando se votó la ley del aborto, y es una vieja discusión en Corrientes: creer que esto se resuelve con un decreto, es mentira. Yo no quiero caer en la falacia, ni el fraude electoral, la mentira y la hipocresía de decidir que lo hago por decreto. No, hagámoslo con definiciones políticas aunque esto implique confrontar a la sociedad en una situación que cuesta bastante desacomodar y generar “lío” como decía el Papá.

—¿El PJ genera expectativas de poder en la sociedad?

—Sí, la va a generar.

—¿Lo ves a Camau adentro o afuera del PJ?

—Lo veo a Camau con Camau. Es decir, identificado y reflejado en sí mismo. En algún momento ampliará el espejo para saber dónde está su decisión.

—¿Existe la posibilidad de que ECO sume referentes del PJ?

—Sí, es posible. No es algo raro y ni siquiera es un camino que no exista. Yo soy testigo presencial y con algunos balazos sobre el hombro, de cómo desde el Gobierno han utilizado a la Justicia de Corrientes para subordinar a referentes del PJ. Eso no se llama acuerdo político del radicalismo o de determinado sector con dirigentes del PJ, sino que tiene un nombre llamado extorsión.

—¿Pero hay algunos dirigentes del PJ que tienen una afinidad con el oficialismo?

—No, la afinidad lograda con aprietes y extorsiones no es afinidad política ni de proyectos, es extorsión.

—¿La expectativa de poder creés que se puede dar en el 2021?

—Sin duda se tiene que dar en el 2021. Pero si no es, será en el 2023, pero sin duda es este año.

—¿Tenés ganas de dar pelea como candidato?

—No lo sé. Porque tengo muy presente el último fraude electoral de Tassano, que prometió cosas durante su campaña que no cumplió nada y se transformó en una especie de acompañante del Gobernador en la Capital y abandonó la ciudad.

—¿Tenés ganas entonces?

—No, no se trata de eso. A mí me dijeron delincuente por 200 viviendas que fuimos capaces de iniciar y ellos no fueron capaces de terminar. Tampoco hicieron los planes de desagüe pluvial con el plan hídrico, ni los planes troncales. (...) Las promesas electorales sin concluir son fraude electoral y es lo que más me molesta de Eduardo Tassano.