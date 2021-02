Polémica por la foto Barby Silenzi tomando alcohol y amamantando a su hija 

Barby Silenzi habló tras la polémica que se disparó por la foto donde se la ve tomando una cerveza y, al mismo tiempo, amamantando a su pequeña hija Abril.

En "Nosotros a la mañana" (El Trece) mostraron la imagen compartieron la palabra de la ex del Polaco sobre la polémica foto.

“Me indigna el repudio a esta foto. No conozco personalmente a Barby Silenzi, pero le quiero mandar un abrazo. ¿Por qué no dejan de joder a las madres y las dejan hacer su vida de madres, con sus chiquitos, sin señalar? Porque está tomando un miserable vaso de cerveza, que nada le hace a una criatura que, por la edad, ya toma leche y consume otras cosas”, opinó Agustina Kämpfer.

“Por mi experiencia como mamá, tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija que nació hace cinco años que el alcohol tarda en irse tres horas. Con lo cual, una podría amamantar a su bebé después de tres horas de haber ingerido alcohol. No sé si cambió, no tengo ni idea. En ese caso, no estaría muy copado lo que estamos viendo”, se diferenció Nicole Neumann.

Luego, Karina Iavícoli leyó los mensajes que le mandó Barby: “Me dice que no ve nada de todo lo que está pasando, porque en el medio se está separando de El Polaco, entonces es un lío bárbaro. Y me dice: 'La verdad, yo no veo nada malo por un vaso de cerveza, me molesta porque nadie sabe nada de mi vida, no me interesa lo que digan'. La foto de la cerveza no es reciente, y tenemos unas nuevas donde está tomando vino”.

