Ingresaron a una casa y agredieron a un adulto mayor y a su sobrina

Delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio San Martín de la localidad de Monte Caseros, y en un intento de robo, agredieron a los moradores, un hombre de 85 años y su sobrina de 56.

El hecho habría sucedido en horas de la madrugada, alrededor de las 3, en un domicilio ubicado en calle Chilcal 641, propiedad de la familia Díaz.

Patricia Ruiz Díaz, familiar de las víctimas, en diálogo con MonteCaserosOnline, relató los hechos: “Anoche, a las 3.30 me llama mi prima y me avisa de lo sucedido. Dos desconocidos entraron a la vivienda por una puerta del fondo, abrieron una ventana, la puerta y entraron”, contó. Luego, añadió que “mi prima, que estaba en su pieza, escuchó a mi tío, de 85 años, que la llamaba. Pensó que le había pasado algo, se levantó y cuando se dirigía a donde estaba él se encuentra en el pasillo con un tipo, quien la empuja hasta la pieza donde se encontraba mi tío. Allí había otro hombre”.

“Mi tío me dijo que él estaba parado y que uno de estos delincuentes le pegó una piña y lo empujó a la cama, cayó al suelo, pero de nervioso no sabe en qué momento cayó ni cómo. Mi prima, cuando entró a la pieza, les pedía por favor que no le hicieran nada, que no lo lastimaran, que era ya un hombre grande, que estaba viejito, enfermo. Pero a cambio de sus súplicas, recibió un empujón y cayó sobre el tío al piso”, detalló indignada la familiar. “Gritaba, pedía que no les hicieran nada mientras los golpeaban. Los delincuentes les decían que se callaran y de los nervios no lo conseguían. Un vecino escuchó todo y, gracias a Dios, fue a ver qué sucedía, desde la ventana del frente, que tiene rejas, pero por el vidrio que lo dejan abierto, vio lo que sucedía y les gritó que los dejaran. Y ahí salieron corriendo, llevándose un celular y un cuchillo”.

“Realmente me siento muy indignada, no sé por qué se ensañan así con una persona mayor. Mi tío tiene 85 y mi prima, que es hija de uno de mis tíos más grandes, 56. Qué ganan con hacerles ese daño, que se lleven lo que quieran, pero que no les hagan daño”, enfatizó.

Patricia contó que los vecinos dieron aviso a la policía, que se hizo presente en el lugar.

