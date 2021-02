Mariana Lestelle cruzó a Nancy Dupláa por la vacuna

Los dichos de Nancy Dupláa sobre la posibilidad de vacunarse para generar consciencia en la sociedad sobre la importancia de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 desataron la furia de la doctora Mariana Lestelle.

“De alguna manera, por ahí, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira y dice '¡Ah!'. La contradicción es la lentitud en la llegada (de la vacuna). Pero como movida comunicacional, me parece bien", fueron las palabras exactas de Nancy en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial "Mientras tanto".

A través de su cuenta de Twitter, Lestelle opinó que deberían ser otras personas las que deberían vacunarse antes que los famosos y disparó sin filtro: "Si a vos querida Nancy Dupláa te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal". Luego agregó lapidaria: "Hay que saber que la militancia tiene un límite".

Sin embargo, Dupláa no se enojó y le contestó con buena onda: "Lee la nota querida Mariana... Toda mi admiración para vos y tu trabajo! Abrazo!".

Por su parte, la profesional de la salud respondió: "La leí. Yo también admiro tu trabajo cómo actriz. Pero estas opinando de cuestiones de salud. Con todo respeto y con todo cariño".

Y Nancy contestó: "Me preguntan y contesto y si leíste bien la nota ..dije que jamás me vacunaría antes que nadie que esté más expuesto que yo". Tras su respuesta, Mariana escribió: "Confío en tu buena fe. Leo las notas, no me quedo en los titulares Nancy. Si a mi me preguntaran como ser actriz, contestaría 'no sé'. Estaría bueno que cuando te pregunten por temas de salud, pudieras decir 'no sé'. Besote inmenso".

Lejos de entrar en polémica o continuar con el cruce, la esposa de Pablo Echarri concluyó: "Ok, Mariana, gracias por el consejo".

