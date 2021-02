El Dipy comienza el secundario: "Se me caen las lágrimas de la alegría"

El Dipy, cantante que desde hace meses comenzó a comentar de manera pública sus opiniones políticas, anunció que comenzará a estudiar para tener el título secundario. Mientras algunos celebraron esto, muchos otros lo criticaron por haber hablado de temas importantes sin tener estudios.

"Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar. Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo. Gracias esba.edu.ar por darme la posibilidad de terminar el secundario. Gracias a ustedes, amigos de las redes, que se ofrecieron para ayudarme siempre", escribió el miércoles por la tarde.

Al ser un personaje que divide a los seguidores, recibió mensajes de apoyo y muchos otros criticándolo de forma negativa: "Para justificar luego algún puestito político", "No tiene secundario y se la da de crítico político", escribieron algunos. Otros, la gran mayoría, lo felicitaron: "No coincido con tu ideología, pero me alegro por tu tuit. Ojalá muchos pibes te sigan", "Gran ejemplo para los jóvenes", "Si necesitás apoyo en Lengua o Literatura, avisame que soy profe", le ofrecieron.

El artista respondió con mensajes de agradecimiento a muchos y le dedicó un tuit a aquellos que no celebraron su noticia: "Me defenestran por querer terminar el secundario de grande y me dicen analfabeto, pero siguen a Máximo Kirchner que nunca terminó el secundario y aumentó su patrimonio el 50%. Ahora tiene 292 palos sin haber laburado ni estudiado en su vida. Argentina, no lo entenderías", cerró.

