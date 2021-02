Pedemonte sigue internado en terapia intensiva

Nahuel Pedemonte, el joven baleado por un expolicía en el barrio Molina Punta, continúa internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Escuela y hasta ahora no tiene movilidad en las piernas.

“Nadie se merece una cosa como esta”, manifestó Martín, hermano de Nahuel y agregó que “es indignante cómo se llevó a cabo todo”, lo que dejó a Nahuel con “la médula comprometida”.

“Rezamos todos los días para que se recupere”. Explicó que los médicos no pueden hacer nada porque si hubiese algo roto y operable lo harían”. Más allá de esto, Nahuel “está lúcido, pero es un paciente vulnerable por la herida en el pulmón que tiene perforado”, por lo cual la familia no lo puede visitar en terapia por el tema del virus.

En cuanto a Cirilo Comisario, acusado de ser autor del disparo, explicó que “el hombre está detenido, nos dio su palabra el ministro de Seguridad, que se comunicó conmigo, y que el monstruo ese está detenido y que no puede tener privilegios”. Recordó que “la familia, desde el primer momento, por apoyo de la gente y vergüenza escaparon del barrio”.

En declaraciones a Radio Sudamericana contó que, “la familia del expolicía nunca salió a pedir disculpas, no sé cómo podrían hacerlo ante un hecho como este”, agregando que “son personas malas, de alma negra, siempre hacían problemas por cosas minúsculas, pero nada puede justificar el accionar de esta persona”. Asimismo, recordó que en el día de la marcha realizada al Ministerio de Seguridad, “el director del Hospital Escuela dio un parte que no es el mismo que la doctora nos da a diario. No vamos contra la institución, pero necesitamos que sean claros porque hay una familia muy dolida y con miedo”, reclamó.

Nahuel Pedemonte fue herido hace más de una semana cuando mantenía una discusión con una vecina por un perro al que intentaba rescatar. Sin mediar razones, un expolicía, esposo de la mujer con quien Nahuel discutía, le disparó por la espalda con su arma reglamentaria. La bala entró por el omóplato, perforó un pulmón, dañó los intestinos, hígado y se alojó cerca de la columna vertebral.

Nahuel se debate entre la vida y la muerte. Fue intervenido en varias oportunidades. Ayer se le hizo una traqueotomía y permanece entubado con respirador artificial. Los vecinos, amigos y familiares realizan todos los días marchas por el barrio y una jornada de oración para rogar por su recuperación. También se manifiestan frente a la casa del agresor para exigir que se vayan del barrio.

Luego de cuatro días de reclamos, la familia del expolicía que lo hirió decidió mudarse.

