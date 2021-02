Corrientes: cómo fue la primer jornada de vacunación anticovid

Comenzó esta mañana la campaña de vacunación contra el covid-19 para mayores de 65 años que se realiza en plaza Cabral, albergue Deportivo de barrio Ferré y el club Juventus. Las 1500 dosis se distribuirán desde hoy hasta el miércoles de 8 a 12 y por la tarde de 18 a 22.

Marina Canteros, directora de Inmunizaciones de Salud Pública, en diálogo con ellitoral.com.ar comentó que la vacunación inició sin inconvenientes a las 8 de la mañana controlando a cada persona con su respectivo turno. “Iniciamos bien la campaña de vacunación, tenemos un cierto tiempo que lleva el control del turno otorgado para hacer una verificación y luego se hace el registro de la persona que se va a vacunar y de ahí en adelante la persona queda liberada”, informó y prosiguió haciendo un pedido,“solicitamos a todas las personas que si no tienen el turno otorgado no se acerquen porque no se van a realizar vacunaciones a demanda y pedimos que no vengan con mucho tiempo de anticipación porque se van a respetar los horarios de los turnos”.

La directora de inmunizaciones también destacó la importancia de la llegada de nuevas dosis de vacunas para afrontar la pandemia en un futuro cercano.“Estamos ansiosos por recibir noticias de la llegada de más dosis, nos encontramos a la espera de la confirmación desde Nación, a través de la prensa sabemos que vendrán más dosis al país pero comunicación oficial no tenemos todavía”, destacó.

Alicia Morales quien fue la primer vacunada de la jornada, dialogó con ellitoral.com.ar, visiblemente contenta destacó que la vacuna es su regalo de cumpleaños ya que, mañana cumple 72 años con respecto a la espera comentó que solo estuvo esperando media hora.

Además, una mujer de 71 años que fue vacunada, que no quiso dar su nombre, contó efusiva cómo fueron sus horas previas a colocarse la primera dosis. “Cuando me dieron el turno fue una gran emoción. A las cuatro de la mañana me desperté porque no podía dormir”, indicó y agregó, “Tuve problemas oncológicos así que tenía que vacunarme, no se siente nada, y ahora a la espera de la segunda dosis. La atención es muy buena, tienen mucho cariño con la gente grande”.