Luis Brandoni recibió el alta tras haber sido internado por coronavirus

Este lunes Luis Brandoni recibió el alta tras haber sido internado en el Sanatorio Anchorena por contraer coronavirus.

El actor de 80 años había sufrido una descompensación con síntomas compatibles con el virus durante el último fin de semana largo y, a partir de ahora, ya mejorada su salud, podrá continuar con la recuperación desde su hogar.

Así lo confirmó el empresario Carlos Rottemberg en diálogo con Teleshow, donde señaló: "Ahora Beto tuvo su alta sanatorial y ya se encuentra en camino a su casa para completar su recuperación, con mucha ansiedad por regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro".

A su vez, Brandoni, desde su internación, ofreció algunas declaraciones en Radio Mitre para llevar tranquilidad a sus seguidores y asegurar que no había peligro. "Perdí el invicto. No tuve síntomas. Pensé que iba a terminar invicto y resultó que no. Nada grave", explicó el actor.

Filo News