Schwartzman sale a escena en Córdoba

El tenista bonaerense Diego Schwartzman, noveno en el ranking mundial y primer preclasificado, se presentará hoy a partir de las 18.30 en el Córdoba Open ante el italiano Marco Cecchinatto (87), jornada que tendrá el debut oficial del exjugador David Nalbandian como entrenador, a cargo de la conducción del serbio Miomir Kecmanovic.

El rival del “Peque” será el italiano Marco Cecchinatto, que ayer superó al bolivano Hugo Dellien por 6/2, 4/6 y 6/1. El encuentro se disputará en el último turno en el Polo Deportivo Kempes.

“No me presiono por lo que leo o dicen sobre la posibilidad de ser campeón en el país, sino que ya pienso de esa manera cuando preparo la disputa de algún torneo. Genero mis objetivos y expectativas siendo realista. Hasta que no entro a la cancha y pruebo las sensaciones, no me doy cuenta si estaré cómodo. De todas maneras, últimamente tengo una regularidad que me lleva a pelear los torneos”, remarcó en su Media Day Schwartzman, quien debutará en el certamen que inicia la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Velotti en dobles

En tanto que el correntino Agustín Velotti junto al austríaco Olivar Marach, se medirán en cuartos de final de dobles con Dominik Koepfer (GER) y Joao Sousa (POR).