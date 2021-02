Alberto destacó la figura de San Martín, el discurso de Valdés y recordó a Néstor

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves en Yapeyú la figura del General José Francisco de San Martín, pero también la Belgrano, Güemes y otros próceres. Sin mencionarlo fustigó a Mauricio Macri. Recordó a Néstor Kirchner y reprendió a la prensa que lo crítica.

"Quiero que la gente de Yapeyú disfrute de su tierra, pero eso no se logra si no integramos al país. El norte argentino no merece que se lo trate como un territorio aparte y excluído", dijo.

"Debemos darnos cuenta de las injusticias y asimetrías que vive Argentina. Tiene razón el gobernador Valdés respecto de la conectividad, ya que se desarrolló en lugares donde es negocio. Si dejamos que eso siga, el norte seguirá siendo pobre", destacó del discurso del mandatario correntino.

"Todos trabajamos codo a codo para combatir esta pandemia. Y cuando vemos los debates en redes y medios, por ahí descuidamos lo que de verdad es importante. Es en ese momento en que pienso en nuestros próceres", se quejó.

"San Martín tuvo que idear otra forma de atacar al ejército realista que avanzaba desde el norte. Hizo una proeza considerada única: el cruce de la Cordillera de los Andes. Pero no alcanzó, por lo que tuvo que ir al Alto Perú", agregó.

"Hubo un tiempo en nuestra América en que muchos levantaron la bandera de la Justicia y la Libertad. Tuvieron el coraje que pocos tienen, y uno de ellos fue José de San Martín. Y él salió de Yapeyú, de aquí mismo", recordó.

_Homenaje a San Martín en Corrientes_

*“Es el coraje lo que hace posible los grandes cambios y transformaciones”, dijo el Presidente al recordarlo*

El presidente Alberto Fernández convocó a la unidad, a construir un verdadero federalismo, y a integrar a la Argentina, al encabezar este mediodía en la localidad correntina de Yapeyú el acto de conmemoración del 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martin.

“El federalismo no se declama, se hace”, afirmó el mandatario acompañado por el gobernador Gustavo Valdés, y la intendenta local, Marisol Fagundez.

Parafraseando un intercambio entre San Martín y Estanislao López, dijo que “unidos somos invencibles, y esa unidad supone darnos cuenta de las asimetrías, y de la injusticia en que vive la Argentina”, a la que definió como “un país donde el centro concentra la riqueza y distribuye pobreza al norte y al sur”.

“Si dejamos que eso ocurra, el norte argentino va a seguir sumido en la postergación en la que está”, reflexionó y aseguró que “es el coraje lo que hace posible los grandes cambios y transformaciones”.

Fernández señaló que la pandemia de coronovairus “nos demostró el nivel de desigualdad que tiene la Argentina” y puso como ejemplo el acceso a internet.

“La conectividad de internet se ha desarrollado donde es negocio, y donde no es negocio no se ha desarrollado del mismo modo y con eso dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender”, dijo el Jefe de Estado.

“Cuando uno dice, frente a semejante dato, que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público, hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo”, reflexionó.

“No voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios. Los mejores negocios de unos pocos son el dolor de millones de argentinos”, remarcó.

“Quiero agradecer al Presidente su presencia en Yapeyú, porque ha cumplido con su palabra de venir a honrar al Libertador de América José de San Martín”, dijo el gobernador Valdés y afirmó que “hace muchos años que no recibimos un homenaje federal y nacional como éste, aquí, en Yapeyú”.

Por su parte la intendenta Fagundez convocó a trabajar en “la construcción de una sociedad más justa y equitativa” con “esfuerzo, desinterés y unión, palabras que enmarcan una vida y un legado” de San Martín.

Fernández llegó directo desde México al Aeropuerto Libertador Gral. José de San Martín de la ciudad de Posadas donde lo recibió el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y se dirigió hacia Yapeyú.

Ya en la Plaza de Armas, Fernández presenció el ingreso del sable corvo del Libertador y un homenaje al Sargento Cabral, y luego de entonar el Himno Nacional, recibió el decreto de huésped de honor y, como obsequio, restos de tierra de la casa de San Martín.

Luego en el Templete, descubrió una placa recordatoria del evento y recorrió la casa de San Martín.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Además de Herrera Ahuad y Valdés, participaron del evento los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador Antonio Marocco (Salta).

Una vez concluido el acto, el Presidente mantuvo una reunión con Gobernadores del Norte Grande.