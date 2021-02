Alberto anunció en Corrientes la llegada de más vacunas este fin de semana

El Presidente, Alberto Fernández, anunció este jueves en Corrientes que este fin de semana llegan más vacunas contra el coronavirus desde Rusia.

El mandatario se refirió a la llegada, en la noche de este jueves, de casi un millón de dosis de Sinopharm y consideró al hecho en coincidencia con "el día del General San Martín y, permítanme, en el día en que nació de Néstor (Kirchner) Feliz cumpleaños Néstor, donde estés!", exclamó.

"Hoy están llegando un millón de vacunas chinas y el fin de semana seguramente tendremos más vacunas que la Federación Rusa nos está dando y recibimos hace unos días y recibiremos más, en cuanto comience marzo vacunas de AstraZeneca", remarcó Fernández durante su discurso en Yapeyú, donde participó de los actos oficiales por el natalicio del General San Martín.

La referencia a las vacunas contra el coronavirus formaron parte medular de su discurso, en el que señaló que "el 10 por ciento de los países concentra el 90 por ciento de las vacunas existentes".

Asimismo, el Jefe de Estado dijo que "a nosotros nos maltratan (por las vacunas), primero me dijeron que traía una vacuna que era veneno y ahora parecen todos querer envenenarse, yo no se que les ha pasado, pero no importa", sostuvo en referencia a la oposición.

Y añadió: "Cuando quieren hacerme claudicar yo pienso en San Martín, nunca seré como él, quiero que algo de él me inspire".