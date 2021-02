Revelaron el plan de Mariano Martínez para reconquistar a Luisana Lopilato

De 2004 a 2006, Mariano Martínez y Luisana Lopilato protagonizaron un apasionado romance. Con el correr del tiempo el actor quiso una segunda vuelta con la artista e hizo todo lo posible para conseguirlo.

Así lo manifestó María Eugenia Ritó al revelar que ella fue parte del plan. Hace 15 años, Martínez llamó a la mediática para que la invite a su casamiento en La Rural con el abogado Marcelo Salinas ya que sabía que la protagonista de "Casados con Hijos" iba a estar.

"Mariano vino a mi casamiento porque yo era amiga de Luisana Lopilato. En esa época estudiábamos juntas teatro en lo de Julio Chávez y ella venía a casa y nos llevábamos muy bien, hasta que se fue", recordó la figura del espectáculos en un vivo de Instagram con "Intrusos".

"Él quería volver, me llamó por teléfono y me pidió por favor que lo invitara", contó la vedette, quien conoció a Mariano en "Son amores". Por su parte, la pareja de Rito aceptó la propuesta y la actual esposa de Michael Bublé, al enterarse, dijo: "'Y, bueno, si quiere venir, que venga'".

El ex de Camila Cavallo y Lali Espósito acudió al evento y se mostró muy cerca de Lopilato. No obstante, el romance no tuvo éxito ya que tiempo después anunciaron su separación definitiva.

