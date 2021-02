Apelaron la libertad de Ovando, excarcelada hace dos días

La fiscal de Misiones María Laura Álvarez apeló la excarcelación de María Ovando, a 48 horas de que la mujer lograra su libertad gracias a la aceptación judicial de un habeas corpus, ya que se encontraba detenida por una condena a 20 años de prisión, sin sentencia firme, por el supuesto abuso sexual de dos niñas de su familia.

En octubre del año pasado, el Tribunal Penal 1 de la ciudad misionera de Eldorado la condenó a prisión por haber permitido o no haber impedido los abusos sexuales de las niñas.

En la misma causa, se sentenció a dos jóvenes allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.

La condena de Ovando fue apelada por el Equipo Misionero de DD. HH., Justicia y Género, que logró su libertad a través de un habeas corpus que había sido presentado en diciembre último por Nora Cortiñas, de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

A dos días de su liberación, llegó la presentación fiscal, que fue considerada “infundada en sus argumentos” por la abogada de Ovando, Roxana Rivas, que en diálogo con Télam detalló los cuestionamientos que hace a la apelación.

En tanto, Álvarez, fiscal Correccional y de Menores 1 de Posadas, explicó a Télam los fundamentos de su presentación de 30 páginas -a la que tuvo acceso esta agencia- ante la Cámara de Apelaciones.

“La detención de María Ovando no es ilegal o arbitraria. Es una condenada por un tribunal natural y competente. Los fundamentos de la prisión no fueron arbitrarios o irrazonables. Fue condenada a 20 años por delitos graves”, dijo la fiscal. Agregó que “la sentencia se encuentra en el Superior Tribunal, con Casación. El habeas corpus no es la vía. Un juez inferior no puede arrogarse facultades revisores de sentencia”.

La decisión de liberar a la mujer fue del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez.

Sobre la apelación, la abogada Rivas consideró que “pone en duda la procedencia del habeas corpus para la libertad de María confundiéndolo con las medidas cautelares y la posibilidad de que sean revisadas por el tribunal que lleva la causa”.

El Tribunal Penal de Eldorado rechazó la excarcelación “y nuestro sistema judicial penal no prevé el recurso de apelación para este tipo de resolución, es decir, para la excarcelación, por lo que se agota la instancia y las vías para poder revisar su detención”, añadió. “Entonces, la única vía es el habeas corpus, basado en la ilegalidad de la detención de María desde el punto de vista que ella llega a la sentencia en libertad y que recién en la sentencia condenatoria se ordena su detención”, añadió.

