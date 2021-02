Es padre y abuelo y se ordenará sacerdote en Corrientes

Un correntino que formó familia, es padre y abuelo, será ordenado sacerdote en la catedral de esta capital, confirmó este viernes el Arzobispado.

Se trata del ingeniero Oscar Guillermo Lombardero, quien el sábado de la semana entrante será ordenado en la Iglesia Catedral de Corrientes luego de haber sido consagrado diácono en 2015.

Fue diácono permanente y tras el fallecimiento de su esposa se decidió a brindar un servicio más pleno a través del sacerdocio. Es papá de dos hijas, y abuelo de dos nietos.

“Sobre el tema de la posible ordenación hablé con mis hijas recién el año pasado, aproximadamente en junio. En ese momento monseñor Andrés me dijo que teníamos que enviar los papeles para solicitar la dispensa a Roma (un diácono permanente no puede ordenarse presbítero), a la Congregación para el Clero. Ellas tenían que redactar una nota manuscrita diciendo que estaban de acuerdo, que no se oponían a la posible ordenación”, explicó en una entrevista con el equipo de prensa del Arzobispado correntino.

La ceremonia se desarrollará durante la Santa Misa, que a las 10, presidirá monseñor Andrés Stanovnik en la Iglesia Catedral

Lombardero eligió una cita de Juan (15,5) como lema para el momento: “El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto”.

Vale señalar, ese mismo día también será ordenado sacerdote un joven brasileño, Leonardo Guedes, primer egresado del Seminario Misionero Arquidiocesano Internacional “Redemptoris Mater”.