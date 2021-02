3 de febrero

Por Juan Carlos Raffo

Corría el año 1832... y Rosas por decreto establecía: “Federación o muerte”. Exactamente, 20 años después, no encontró su muerte en la batalla de Caseros porque se la perdonaron. La idea era “la unión nacional”

Por decreto de la fecha, que llevaba su firma, de Juan Manuel de Rosas y su ministro de Guerra Balcarce, establecía el uso del “cintillo punzó” como emblema, con el agregado de la palabra “federación”, y para uso del ejército “federación o muerte”.

Era de uso obligatorio para toda persona que percibiera fondos directa o indirectamente del Estado. El gabinete de Rosas en la provincia de Buenos Aires estaba integrado por Victorio García Zuñiga, Ministerio de Gobierno; Vicente López y Planes, Relaciones Exteriores; Manuel V. Maza, Justicia; José M. Roxas y Patrón, Hacienda, y Juan Ramón Balcarce, Guerra y Marina.

Ya por entonces Pedro Ferré, cuenta en sus memorias, había descubierto en reuniones en Buenos Aires cuáles eran los verdaderos planes de Juan Manuel de Rosas. Los había enunciado antes de asumir como gobernador, y que no eran otros que ahogar a las provincias, someterlas y así manejarlas a su antojo. De allí que Corrientes fue el único estado federal que se alzó durante 20 años contra el dictador más sangriento que tuvo la historia argentina. A Corrientes nomás, le costó no menos de 4.000 hombres en un país que no superaba el millón de habitantes, y toda su masacre está relatada en “El matadero” de Esteban Echeverría.