Arengo reconoció falencias en el costado defensivo

El plantel de Regatas entrena en Corrientes de cara a la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol el próximo domingo 7 de febrero.

Se debe recordar que, en la continuidad de la competencia, el “remero” deberá jugar el domingo en cancha de Ferro a las 16:30 frente a Bahía Basket, y un días después contra Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Mientras siguen los trabajos, Juan Pablo Arengo dejó sus sensaciones de esta última parte de la LNB y del equipo en general. “Dejamos un balance positivo, tuvimos unos buenos resultados y pudimos plasmar la intensidad que habíamos tenido en el final de la primera burbuja”, arrancó el “Potrillo”.

Además, agregó: “Estamos muy contentos y muy unidos, y todo el equipo está enfocado en el trabajo, así que de a poco vamos puliendo errores. Claramente se va entendiendo cada vez más el equipo y eso también se refleja en la tabla, donde fuimos escalando y estamos muy bien ahora” dijo Arengo.

En cuanto a su vuelta a Corrientes, luego de la victoria frente a Comunicaciones, el correntino expresó: “Tuvimos unos días de descanso para despejar un poco la cabeza ya que estuvimos muchos días encerrados en Buenos Aires, y sirvieron para pasar con la familia y dispersarse un poco”.

Sin embargo, no se olvida que aún quedan cosas por corregir: “Faltan trabajar algunas cuestiones, sobre todo en lo defensivo, porque en el afán de presionar con intensidad toda la cancha regalamos muchos puntos fáciles”.

Arengo viene siendo el máximo anotador del conjunto “fantasma” en esta temporada, donde promedia 12,1 puntos en 21,8 minutos por partido. Además, en promedio toma 4 rebotes por partido y reparte 1,5 asistencias.

En ese sentido, contó que, “estoy con mucha confianza, los tiros claros los estoy tomando con convicción, y a pesar de la primera parte de la burbuja donde todos estábamos con unos porcentajes malos y errábamos tiros solos, creo que cambiamos eso, y la defensa que te permite hacer puntos fáciles que te aumenta la confianza”.

“A veces me toca anotar, a veces defender, pero la verdad es que me siento muy cómodo con el rol que me da el equipo, y también agradecido por la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico”, concluyó el escolta de 24 años.