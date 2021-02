Fuerte mensaje de Barby Silenzi, en medio de rumores de una nueva crisis con El Polaco

Este jueves por la madrugada, Barby Silenzi sorprendió a sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram con un fuerte y enigmático mensaje que despertó nuevos rumores de crisis con El Polaco, de quien se había separado en diciembre pasado y con quien se reconcilió días más tarde.

“El corazón más enamorado también se cansa de esperar, de callar y de intentar”, reza el texto de la imagen que publicó la bailarina en Stories. Luego, siguió compartiendo fotos de sus hijas, Elena –fruto de su relación con Francisco Delgado– y Abril, de ocho meses, de su pareja actual con el músico. A diferencia de otras ocasiones en las que cada vez que postea alguna imagen o video de su beba etiqueta la cuenta oficial del cantante, esta vez no lo mencionó en ninguna. Otro motivo por el cual los usuarios revivieron las versiones de crisis de pareja.

Por otro lado, antes de postear la imagen con la frase, había subido un video de Elena interpretando uno de las canciones más populares del grupo Pimpinela: “Ya es tarde. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre...”. Los rumores siguieron en aumento.

La última foto que Barby Silenzi y El Polaco habían compartido en sus redes sociales fue el 25 de enero. Por ese entonces, la pareja había viajado de vacaciones a Córdoba junto a sus hijas. Durante su estadía, ambos hicieron distintas publicaciones sobre los días que pasaron y disfrutaron en familia.

Sin embargo, en las últimas horas ambos se mostraron activos en sus respectivas cuentas de Instagram pero no se los vio juntos y tampoco alguno hizo mención del otro. Por cierto, el 1 de febrero cada uno celebró los ocho meses de Abril, pero tampoco se nombraron entre ellos.

En diciembre, días antes de las Fiestas, la bailarina y el cantante tuvieron una fuerte crisis de pareja que derivó en que ella y sus hijas abandonaran la casa del músico. “Le digo: ‘¿Es cierto que están en guerra?’. Me dice: ‘No, en guerra no, pero separados sí. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste’”, contó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana sobre los mensajes que intercambió aquel entonces con Barby.

La crisis y separación surgió luego de que ella encontrara un audio que Fede Bal le había enviado al cantante en el cual lo invitaba a una poolparty: “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer Historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, dijo el actor y ex participante de Masterchef.

“Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando, ¿vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, agregó el hijo de Carmen Barbieri en el audio que Silenzi, furiosa, envió a los medios de comunicación.

Sin embargo, pocos días después Silenzi regresó a la casa del Polaco y la pareja compartió románticas fotos en sus redes sociales confirmando su reconciliación. Hasta el momento, ninguno de los dos se expresó sobre las nuevas versiones de crisis. Aunque, a diferencia de la vez anterior, Barby no abandonó la casa del Polaco ya que las Stories que compartió en las últimas horas las subió desde el jardín del hogar en el barrio privado en el que viven juntos.

Infobae