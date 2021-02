El peronismo busca fechas para su interna y descarta alianza con el oficialismo

Ante los reclamos por un cronograma electoral en el Partido Justicialista, Julio Sotelo asegura que se está trabajando para normalizar la fuerza política y que se están logrando acuerdos para definir los cargos partidarios y a los candidatos para las elecciones generales de este año. Además, descarta posible alianza con el Gobierno provincial.

En un marco donde el Partido Justicialista avanza en toda la provincia con planes nacionales, pero con reclamos sobre la realización de internas partidarias y visitas a Casa de Gobierno, el interventor del PJ Julio Sotelo dialogó con la prensa y explicó cómo se fueron corriendo las fechas de los comicios partidarios y cómo hay voluntad política para lograr la normalización del peronismo. Además asegura que se avanza en acuerdos para los cargos partidarios y electivos.

“Hay voluntad política de realizar las elecciones, lo que pasa es que ahora hay que analizar las fechas, ya no hay más posibilidad de hacer las elecciones internas partidarias separadas de las electivas. Hay que hacer las elecciones porque vivimos en un estado democrático, más allá del estado de la pandemia. Tenemos que ver cómo hacer las elecciones partidarias y electivas, para candidatos, y un tema pendiente también son las Paso”, aseguró Sotelo en diálogo con Radio Sudamericana.

“Si hay Paso se hace la interna en las Paso, pero si no hay Paso cada partido o alianza electoral tendrá que fijar su sistema electoral para elegir sus candidatos. Desde mi punto de vista las internas se tienen que hacer, lo importante de todo esto es que la fecha que pusimos como tentativa movilizó al partido”, reafirmó.

Y ante algunas versiones sobre su continuidad al frente del PJ aclaró que “no tengo ninguna novedad. Por supuesto que al igual que otra función que ha sido designada, puede ser en cualquier momento modificada, eso está dentro de cualquier tipo de posibilidades”, pero aclaró que “tengo respeto y consideración a los que me designaron y con los que hablé esta semana, que es el gobernador de Formosa y presidente del Congreso, Gildo Insfrán, y el presidente del Consejo partidario, Luis Gioja, con quienes hemos intercambiado opinión y analizado alternativas de la situación de Corrientes”.

“No hay entre nosotros fisuras, pensamos lo mismo y queremos la normalización pronta del Partido Justicialista. Los caminos a seguir los iremos viendo en un camino sumamente breve, ya que se están viniendo las elecciones y debemos ver las alternativas”, explicó.

Mientras en relación a la visita del medallista olímpico Carlos Espínola al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés dijo que “habría que preguntarle a ellos, no tengo ninguna interpretación. Pero leí que ante una pregunta directa Camau dijo que él es afiliado al Partido Justicialista y pretende seguir así y que incluso coincide en que no se debieron haber hecho las elecciones internas. Lo noté con sentido de pertenencia al justicialismo. Honestamente, no creo que el senador Espínola vaya a hacer alianza con otro partido que no sea el Justicialista”.

Y al ser consultado sobre una posible alianza con el oficialismo comentó que “lo hizo varias veces, pero hay que ver los resultados. Qué resultado positivo logró el PJ. Debemos aprender, el lomo te enseña, si queremos tener vida propia y si queremos ser una opción efectiva en la provincia de Corrientes, debemos estar unidos, ser un frente amplio, convocar a distintos sectores y trabajar con una bandera distinta a la del Gobierno”.

“Nosotros entendimos que el justicialismo debe ir unido. Así como Colombi dice que está conversando con gente del justicialismo, nosotros podemos tener gente del oficialismo trabajando con nosotros. Cuando llevamos candidatos a gobernador pegamos en el palo. En la historia de Corrientes el peronismo ha hecho muy buenas elecciones”, aseveró.

“Hoy el peronismo está juntándose en distintos sectores y que pueden confluir en un esquema de unidad tanto para los cargos partidarios y electivos. En el peronismo no falta nadie ni sobra nadie, cada vez que estuvimos unidos y movilizados hemos hecho buenas elecciones. Cada vez que hay elecciones nacionales, nuestro sector siempre gana”, concluyó.

Y en este contexto, también vale mencionar que en los últimos días se produjeron pronunciamientos de referentes del PJ sobre la necesidad de contar cuanto antes con un cronograma electoral y al comunicado de prensa de los Peronistas por la Unidad, se suman también las declaraciones del diputado provincial Félix Pacayut, quien dijo que “el PJ tiene que realizar una elección interna, debe tener una normalización del partido y también ya con la elección de los candidatos”.

“Estamos intervenidos por un hombre que se viene manejando muy bien, pero los hombres y mujeres del peronismo tenemos que dejar de lado nuestras diferencias sectoriales y personales, para construir una propuesta común”.

Y en este sentido, también el defensor de los Vecinos y dirigente del PJ local, Agustín Payes, pidió convocatoria a internas partidarias. Sostuvo que solicitó al interventor la “regularización del partido”, pensando en las elecciones en la provincia.

(MNR)