†

ROBERTO PABLO

ESQUIVEL

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2021. “Vivirás eternamente en nuestros corazones”. Sus padres, Roberto y Nelly; sus hijas, Ámbar y Valentina; sus hermanos, Martín y Laura; sus cuñados, Eugenia y Danilo; sus sobrinas, Oriana, Victoria y Paz, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/292

†

ROBERTO PABLO

ESQUIVEL

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2021. Su abuela, Irma López Pereyra, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración por el descanso eterno de su alma. c/292

†

ROBERTO PABLO

ESQUIVEL

Q.E.P.D.

Falleció el 02/02/2021. “No me he ido”. “Cerca, bien cerca, estoy… en algún lugar estoy. No puedes tocarme, así como no se puede tocar el amor, pero sí puedes sentirlo. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo, en el silencio de tu suspiro. Te sostengo cada vez que quieras caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. No se puede matar un sentimiento. Sólo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño… sólo me adelanté un poco en el paso, y volveremos a estar juntos. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado, hasta el último día de tu viaje.” Su hermana, Laura Esquivel y flia., lo despiden con profundo dolor y ruegan una oración para llegar a la luz eterna. c/292