Un extraño síndrome vinculado al Covid lleva decenas de chicos a terapia intensiva

Un aumento en el número de niños con un estado inflamatorio multisistémico, con requerimiento de cuidados intensivos, fue vinculado al Covid-19 por autoridades médicas de Europa, que detectaron decenas de chicos y chicas en terapia intensiva en Reino Unido.

"Podría estar conectado a la pandemia actual de coronavirus, asociado al síndrome agudo respiratorio grave (SARS-CoV-2)", señala un estudio publicado recientemente en la British Medical Journal.

De acuerdo con lo indicado en esa publicación, se observaron síntomas tanto en los niños positivos como negativos para coronavirus. Al respecto, North Central London Clinical Commissioning Group y Paediatric Intensive Care Society alertaron a los médicos e indicaron que existe una creciente preocupación sobre la aparición de un síndrome inflamatorio en los niños en el Reino Unido que podría estar relacionado con el SARS-CoV-2 o que puede haber otro patógeno infeccioso aún no identificado.

Los líderes expertos en pediatría enfatizaron que actualmente hay un pequeño número de estos casos y se indicó a los padres que la situación con respecto a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) no se modificó.

En este artículo publicado en el British Medical Journal (BMJ), la autora, Elisabeth Mahase,presenta la información disponible sobre este síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. La alerta transmitió información del National Health Service (NHS) de Inglaterra con respecto a la aparición en las últimas 3 semanas (artículo publicado el 28 de abril de 2020) de un aumento aparente en el número de niños de todas las edades, con un estado inflamatorio multisistémico, con requerimiento de cuidados intensivos en Londres y otras regiones del Reino Unido.

Los casos tuvieron características superpuestas en común con el síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki atípica, con parámetros sanguíneos compatibles con COVID-19 grave en niños.

También, se informaron como frecuentes el dolor abdominal y los síntomas gastrointestinales, así como la inflamación cardíaca. Ante la presencia de niños con estos síntomas se instó a los médicos a que los deriven con urgencia.

Una especialista en enfermedades infecciosas pediátricas describió al estado inflamatorio multisistémico como una presentación clínica donde se producen muchas citocinas, que llevan a la fuga de los vasos sanguíneos, con disminución de la presión arterial y acumulación de líquido en los pulmones y otros órganos.

Este estado conduce a la necesidad urgente de cuidados intensivos para apoyar la función del cardíaca y pulmonar y también de otros órganos como los riñones. No obstante lo cual, señala que el número absoluto de este tipo de casos es muy bajo.

El director clínico nacional del NHS para niños y jóvenes, indicó que es importante que los médicos estén informados de cualquier posible vínculo emergente con COVID-19 para poder actuar rápidamente.

Sin embargo, en concordancia con el presidente del Royal College of Paediatrics and Child Health, agregó que el consejo a los padres sigue siendo el mismo en el sentido de tranquilizarlos, ya que es poco probable que los presenten una enfermedad grave con COVID-19.

El aumento de los casos de COVID-19 en niños también generó preocupaciones en los EEUU. La jefa de infectología del Children's National Hospital en Washington se mostró sorprendida por el número significativo de internaciones y de requerimiento de cuidados intensivos de los niños.

Al respecto, señaló que entre el 15 de marzo y el 22 de abril de 2020, los hospitales atendieron a 105 niños con COVID-19, 28 de los cuales requirieron internación.

Si bien la enfermedad en pediatría no es comparable con la carga que generó en los adultos mayores, no muestra signos de desaceleración. Remarca que quiere que la gente sepa que los niños no se ven tan afectados como los adultos mayores, pero sucede y es necesario estar preparado porque tampoco constituye una rareza.

(siicsalud.com)