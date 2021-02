Internaron a Burlando: se cayó de un caballo en un partido de polo y sufrió un duro golpe

Fernando Burlando sufrió un duro accidente en la mañana de este domingo y tuvo que se trasladado de urgencia al Instituto Médico Platense. El abogado se cayó de una yegua de su propiedad mientras jugaba al polo, lo que le originó distintas heridas en su cuerpo. Según se pudo saber, estaba acompañado por su pareja Barby Franco.

Burlando se encontraba haciendo dicha actividad deportiva, cuando sufrió una fuerte caída que le habría provocado una fractura de tres costillas y otras lesiones, en el sector hípico del Club de Campo y Polo Haras del Sur IV, ubicado sobre el kilómetro 68 de la Ruta 2.

El letrado se encuentra en observación y está estable, a la espera de la realización de varios estudios para determinar las consecuencias del accidente.

Según indicaron desde el entorno de Fernando Burlando, el abogado se encontraba jugando un encuentro junto a un grupo de amigos cuando de un momento se cayó de su ejemplar. “Cayó en medio del partido y fue la yegua el que lo terminó pisando”, precisaron.

En principio las heridas que sufrió no serían de gravedad, pero “estamos en shock”, contó la misma fuente consultada por este medio. Por el momento se aguarda por mayor información sobre el estado de salud del reconocido letrado, que es amante de los caballos y juega asiduamente al polo.

La periodista Marcela Tauro compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se la ve a Barby Franco cerca suyo mientras Burlando era asistido apenas se produjo la caída.

Burlando es una fanático del polo y en sus redes sociales suele publicar de manera continua videos e imágenes mientras hace la practica del deporte o pasando sus tiempos libres con los animales. Incluso, en 2019 aprovechó ese ambiente para realizarle una propuesta de casamiento a Barby Franco, cuando simuló un accidente en Punta del Este y la sorprendió con el pedido de su mano.

En el 2015, el abogado pasó un difícil momento cuando terminó en silla de ruedas. En esa oportunidad, Fernando Burlando sufrió una grave lesión que lo alejó de la pista de Bailando por un tiempo, cuando era participante. “Tengo una rotura del tendón rotuliano, es una lesión grave”, había señalado.

“Bien, mal... cuando uno se entera que tiene una lesión grave es muy angustiante no poder, cuando me convocan lo hice por el prejuicio de decir ‘¿Por qué no puedo hacerlo?’, y esto genera justamente eso, no poder”, declaró por esos años ante el animo de la situación de tuvo que atravesar. A su vez, la rehabilitación le llevó un tiempo, pero pudo volver con total normalidad a cumplir con todos los compromisos laborales.

Infobae