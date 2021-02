Malestar en Riachuelo porque el intendente mandó a bajar carteles del PRO

Enrique Sommaruga, dirigente del PRO, denunció que el intendente de Riachuelo, Martin Jetter, retiró todos sus carteles proselitistas que colocó en puntos estratégicos de la localidad. "Puse los carteles, que sólo tienen mi nombre y el símbolo del PRO, y al llegar a mi casa el intendente me llama para reprocharme. Dijo que no lo podía hacer. Pero le recordé que en Riachuelo no hay una ordenanza que prohiba la instalación de carteles proselitistas, a lo que me respondió que hoy reuniría al Concejo para sancionar una norma. Se llevaron todos mis carteles y no me los devolvieron", dijo a ellitoral.com.ar

"Hace siete años que estoy en Riachuelo, con domicilio propio. Pertenezco al mismo partido que el intendente, pero la diferencia es que ellos, los Jetter, hace 23 años que manejan el pueblo, pero no quieren hablar con la gente. No hablan con nadie. No construyeron nada desde el partido", explicó Sommaruga, un joven emprendedor, casado y con dos hijos, que mantiene sus aspiraciones de ayudar a Riachuelo desde el PRO.

"Jetter me dijo que tome como ejemplo lo que le pasó a Karlen en Capital (le exigieron que quita todos sus carteles de la via pública). Pero en Riachuelo no hay ordenanza que lo prohiba. Le recordé que había carteles en determinados lugares y me dijo que eran en una propiedad privada. Entonces le pregunté qué era lo que me estaba cuestionando: poner carteles o hacer política, y me cortó el telefono. El mismo sacó los cartales y no me los devolvió", explicó.