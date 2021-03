Por José Ceschi

¡Buen día! Si nos amamos ¿por qué no? Es la pregunta obvia que lleva aparentemente a una respuesta obvia: cuando hay amor, no importa si las relaciones se dan antes del matrimonio, porque lo importante es el amor.

No hace falta decir que esta es la opinión mayoritaria, sobre todo entre los jóvenes. ¿Pero debemos darle el diploma de verdad solo por ser mayoritaria?

“Las relaciones prematrimoniales son perturbadoras y no aconsejables por ser prematuras y no tienen un sentido cabal. Es nefasto en la vida humana realizar gestos que no expresan aquello de lo que son signo”.

Lo dice un experto en la materia, el Dr. Alfonso López Quintás. El signo de la entrega total -en cuerpo y alma- habla de un compromiso definitivo, “de por vida”, que solo en el matrimonio puede lograrse. Sigue diciendo el autor: “Mal comienzo para la vida en común es iniciar las relaciones en forma inauténtica, no sincera. Es mal comienzo por muchas razones. Entre ellas se hallan las siguientes:

1. Los novios se acostumbran a tomar como definitiva la idea primera que tienen del amor. Al ser una idea muy precaria, toda la vida de relación queda afectada por este fallo inicial.

Cuando se dan cuenta de que el amor erótico da muy poco de sí, este descubrimiento provocará en ambos primero desilusión y apatía, después aburrimiento, y tal vez al final la ruptura. Dirán -como es frecuente hoy día- que el amor se terminó y que hay que buscar nuevos horizontes. Lo grave es que no se percatan de que el amor no existió nunca: fue suplantado por el mero erotismo.

2. Al considerar el erotismo como la única forma de amor, los novios corren peligro de pensar que, al permitirse las relaciones sexuales, ya lo han conseguido todo del otro. Se entregan complacientes a tales prácticas y descuidan la inmensa labor que deben realizar en el noviazgo para preparar una auténtica vida de amor, con cuanto implica de creatividad y fecundidad.