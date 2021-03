Nicole Neumann, envuelta en rumores de romance con un reconocido deportista

Tras su polémica separación de Fabián Cubero en 2017, Nicole Neumann no quiso formalizar una relación con ninguna otra persona. Si bien tuvo un breve romance con Facundo Moyano y se filtraron algunos rumores con otros hombres, ella evitó referirse a su vida amorosa. Sin embargo, este miércoles en Nosotros a la Mañana Karina Iavícoli reveló que la modelo estaría comenzando una historia de amor con un reconocido deportista de nuestro país.

La panelista comenzó dando algunas pistas. “Es morocho, re agraciado, es de una provincia hermosa de este país. Nicole tiene buen ojo”, deslizó, a lo que Débora D´Amato acotó: “Si lo vemos caminando por la calle, ¿está más bueno que comer pollo con la mano?”. “Tranca, Débora”, le respondió su colega.

Sin embargo, Sandra Borghi comentó: “No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo porque ella no tiene nada para contar”, pero Iavícoli insistió: “Eso no significa que no sea verdad. Nicole sabe que yo siempre chequeo”. El Pollo Álvarez, conductor del ciclo, le consultó a la panelista si el hombre en cuestión estaba yendo “rápido” con la modelo. “Él está muerto con ella, vuela”, detalló la periodista., y Sofía Macaggi agregó un dato: “Es muy noviero”.

Finalmente, Karina develó el nombre del supuesto afortunado. “El nuevo amor de nuestra querida ex compañera Nicole Neumann es el piloto Juan Manuel Urcera”, a lo que todo el estudio reaccionó con un fuerte aplauso.

En una reciente entrevista con Alejandro Fantino, Nicole había hablado de sus inicios en el modelaje. “Empecé a los 12 como modelo, pero en realidad desde los 4,5 años ya había empezado a hacer comerciales, de muñecas, de autos”, contó. Y, al ser consultada por la polémica que generó sus comienzos a tan corta edad, reveló: “Me llegaba porque yo iba con mi mamá a los programas, y como era tan chica, no me hablaban a mí, porque en ese momento era diferente, hoy quizás una chica se desenvuelve diferente. Pero yo estaba sentada al lado y escuchaba”. En esa línea, se refirió a su polémica primera tapa de Gente. “Esa fue la que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia”.

En el plano laboral, tras despedirse del el ciclo matutino del El Trece, Nicole se sumó a Santo Sábado, el programa de fin de semana en el que acompaña al Pelado López, por América. Y, aunque ya no tiene que madrugar por trabajo, de todas formas tiene que levantarse temprano para llevar a sus hijas a clase. “Dije: ‘Este lunes vuelvo a dormir hasta tarde’. Pero voy al colegio...igual vuelvo y me tiro a dormir”, contó entre risas al despedirse del ciclo periodístico.

“La pasé increíble, aprendí un montón, me encantó. Cuando la pasás bien, venís con muchas ganas, más allá de que es lo que nos gusta hacer. Me voy agradecida con todos, son un equipo divino y los voy a extrañar un montón. Los quiero”, había dicho la modelo en ese momento. Y, enseguida, se sumó al ciclo sabatino en el que se repasan los sucesos televisivos de la semana.

Por otra parte, hace unos días reveló que recibió varias ofertas para incursionar en política pero hasta el momento prefirió no aceptarlas y continuar con su trabajo en los medios. “Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo”, afirmó.

Infobae